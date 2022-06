Fue sobre la Independencia y calle Medrano, en la banda central de la principal avenida de la ciudad. El rodado ingresaba a la ciudad cuando ocurrió el siniestro. El conductor sufrió heridas graves, luego que su vehículo se estrellara contra una columna de alumbrado público, en uno de los parterres centrales, en intersección de Independencia y su cruce con Medrano. El hombre debió ser rescatado del interior del rodado y de milagro no terminó en tragedia. Todavía no está claro qué fue lo que produjo el accidente. Ocurrió ayer alrededor de las 8:35, cuando un Fiat Palio al mando de un hombre de apellido Díaz, por causas que no aún están claras, salió de su curso normal sobre la avenida y terminó impactando a gran velocidad contra una columna de alumbrado público. Según fuentes oficiales, el vehículo iba en sentido Oeste – Este; ingresando a la ciudad cuando ocurrió el accidente.

El poste metálico quedó incrustado en el motor del vehículo, destrozando su frente. Debido al golpe, el conductor quedó atrapado semiinconsciente dentro del habitáculo. El tránsito vehicular se vio alterado por las unidades de rescate que trabajaron media hora para liberar al herido. Llegaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y una ambulancia de Emergencias Sanitarias que lo trasladaron al hospital escuela. Presentaba traumatismos severos en distintas partes. Fuentes policiales y hospitalarias confirmaron que el conductor del vehículo había sufrido una fractura maxilar, por lo que quedó internado. Fueron convocados, agentes de Tránsito Municipal, para ordenar la circulación vehicular, debido al caos que se dio tras el choque.

Intervino la comisaría octava y en el lugar se realizaron las pericias accidentológicas de rigor.