Desde la FIFA, aprobaron una importante novedad en el reglamento para Qatar 2022. La medida fue comunicada luego de la 136ª asamblea general anual de la IFAB. Los entrenadores podrán convocar a 26 futbolistas y realizar hasta 5 cambios por partido. La Copa del Mundo que organizará Qatar será histórica. El campeonato más codiciado del planeta contará con una serie de variantes en el reglamento que beneficiará a los equipos aspirantes al título. El principio que cada entrenador disponga de la posibilidad de realizar cinco cambios durante un partido, en lugar de tres, fue “validado definitivamente” por la International Board (IFAB), el organismo garante de las reglas del fútbol. Tras la reunión clave que mantuvieron las autoridades en Doha, las cinco variantes habían sido introducidos, con motivo de la pandemia del Covid19, cuando los calendarios fueron rediseñados ante el alto número de partidos por disputar tras los primeros confinamientos. La evaluación de la detección semiautomática del fuera de juego, que la FIFA se plantea utilizar en el certamen que se desarrollará en el país del Golfo (entre el 21 noviembre y el 18 diciembre) “continúa” y “hasta ahora es muy satisfactoria”, precisó el presidente de la casa madre del fútbol, Gianni Infantino, al término de la 136ª asamblea general anual de la IFAB. “Nuestros expertos van a analizar eso antes de decidir si lo utilizamos o no en el Mundial”, añadió el directivo, mientras que Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, dijo tener “confianza” respecto a su uso en el torneo. La tecnología semiautomática promovida por la FIFA debe permitir que se acelere la toma de decisión. Se apoya en cámaras que sirven para la retransmisión televisiva, así como en cámaras específicas, que dan la posición exacta de los jugadores en el terreno de juego, lo que ofrece a los árbitros informaciones precisas y rápidas.

Los miembros de la IFAB “decidieron aumentar el número máximo de suplentes en la hoja de partido de 12 a 15, según el deseo de los organizadores de las competiciones”, precisó en un comunicado. En octubre de 2021, los responsables de las normas del fútbol habían dado la opción a cada competición para que aprobaran los cinco cambios por equipo o no. Las nóminas de los estrategas podrán estar conformadas por 26 futbolistas, a diferencia de los 23 que se fijaban en el pasado. La enmienda a la “Ley 3″ del fútbol, que contaba un máximo de tres sustituciones por equipo y por partido, se había decidido por la IFAB en mayo de 2020 y debía durar hasta finales de 2021 para las competiciones de clubes y hasta el 31 de julio de 2022 para los partidos internacionales. Sin embargo, la medida había sido prolongada después hasta el 31 de diciembre de 2022 tras “un análisis global del impacto actual del Covid19 en el fútbol”.

Todas las competiciones no habían optado por un aumento del número de sustituciones. La Premier League inglesa había regresado a los tres cambios, aunque había aprobado pasar a cinco para la próxima temporada.

COMUNICADO OFICIAL

En su 136ª Asamblea General Anual (AGM) celebrada en Doha, Qatar, la IFAB ratificó los cambios y aclaraciones a las Leyes del Juego 2022/23 que entrarán en vigor el 1 de julio de 2022.

La AGM, presidida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a la que asistieron representantes de la FIFA, la FA, la FA irlandesa, la FA escocesa, la FA de Gales y la administración de la IFAB, también discutió los ensayos en curso de sustitutos por conmoción cerebral, posibles alternativas al fuera de juego y los últimos desarrollos tecnológicos para apoyar a los árbitros. La falta de respeto por los árbitros y su seguridad fueron identificados como problemas globales. Los miembros acordaron establecer iniciativas para abordar estos problemas, incluidas las posibles pruebas con cámaras corporales que usan los árbitros en el fútbol base para adultos.

Con relación a la Ley 3: Los jugadores, luego de una solicitud de la FIFA en mayo de 2020 para proteger el bienestar de los jugadores durante la pandemia mundial, la IFAB introdujo una enmienda temporal que brinda a las principales competiciones nacionales e internacionales la opción de permitir que los equipos usen hasta cinco sustitutos; esta disposición fue prorrogada varias veces.

En la última reunión, la IFAB aceptó las recomendaciones de la ABM, la reunión de los Paneles Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP), y el fuerte apoyo de toda la comunidad del fútbol, para que esta opción se introduzca de forma permanente en las Reglas de Juego. 2022/23. Se confirmó la restricción actual de tres turnos de sustitución más el medio tiempo. Los miembros decidieron aumentar de 12 a 15 el número máximo de suplentes nombrados que figuran en la hoja del equipo, a discreción del organizador de la competencia. Los miembros recibieron una actualización sobre los primeros resultados de la prueba global con sustitutos permanentes adicionales por conmoción cerebral. Aunque más de 140 competiciones están involucradas en las pruebas, la AGM apoyó la decisión de ABM de extender la prueba hasta agosto de 2023 para recopilar datos suficientes para tomar una decisión científicamente válida. Se reconsideraron los sustitutos temporales por conmoción cerebral, pero los miembros acordaron que las pruebas deben continuar enfocándose en eliminar permanentemente a cualquier jugador con una conmoción cerebral real o posible para garantizar que este jugador no continúe participando en el partido en cuestión. Se acordó que se necesita más educación para garantizar que los protocolos del ensayo se apliquen correctamente.

La FIFA actualizó la AGM sobre las innovaciones que podrían permitir que más competiciones usen la tecnología de árbitro asistente de video (VAR) (“Light”), que se ha probado en más de 100 partidos, y sobre pruebas exitosas con sistemas para ayudar a los árbitros de partidos de video a determinar Situaciones de fuera de juego más rápidas y precisas (la llamada “tecnología de fuera de juego semiautomatizada”). También se está considerando una solución de soporte de video para una posible prueba.

Se discutieron otras pruebas, como explicar ciertas decisiones arbitrales durante un juego, un cálculo potencialmente más justo del tiempo de juego y los saques de banda. La AGM dejó claro que estos y otros ensayos requieren permiso y serán supervisados por la IFAB y la FIFA.