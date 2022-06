Se aprobó la tolerancia cero al volante. Los conductores de vehículos no podrán tener ni una gota de alcohol en sangre para manejar. El Concejo de Resistencia aprobó este martes, con 9 votos a favor, el Código Unificado de Tránsito y Transporte, que comenzará a regir una vez que sea promulgado por el Ejecutivo Municipal. La ordenanza, tratada en segunda lectura luego de la audiencia pública efectuada a principios de mes, tiene entre sus principales puntos, la eliminación de la tracción a sangre y la tolerancia cero de alcohol en los conductores.

Esta herramienta jurídica regulará la circulación peatonal y vehicular en la ciudad, apostando a la seguridad de los vecinos, y protegiendo a los animales, que son ocupados para movilizar los carros. La edil Teresa Celada afirmó que “la aprobación de este código significa un amplio avance en Resistencia, ya que aporta a la organización del tránsito y el transporte”, y agregó que “se está haciendo un trabajo pormenorizado para ordenar toda la normativa en la ciudad que es mucha, y que muchas veces no sirve o está duplicada”.

Sobre la prohibición de la tracción a sangre, consideró que “se trabajará con los distintos funcionarios de las áreas de los ejecutivos municipal y provincial, para brindar solución a todas las cuestiones que se vayan planteando, ya que no todas las personas están en igualdad de condiciones”. Señaló que “la idea es normatizar este protocolo para avanzar paulatinamente y de manera ordenada, para que nadie se quede fuera de este esquema”.