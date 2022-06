Una mujer fue atacada a martillazos durante un confuso episodio por la usurpación de un terreno, mientras que uno de sus empleados fue herido con un machete. Ocurrió el lunes por la tarde en Mercedes, en la zona del Paraje Tacuaral, mientras Norma Galeano tomaba imágenes de cómo había sido violentado su campo. Los atacantes le sustrajeron además su automóvil, marca Peugeot. Galeano, al ingresar a su inmueble, fue interceptada por Mirian Patricia Chiruzzo y dos hombres, uno de ellos su hijo de nombre Ariel y el otro conocido como Puma Sisi, quienes llegaron armados con martillos y machetes. Hasta donde pudo averiguarse, la víctima del ataque, había ganado el pleito en los Tribunales por la invasión de personas ajenas que se establecieron en su campo, pero los perdedores, no solo que no acataron la resolución judicial, sino que también realizaron sucesivas amenazas de matarla. La apedrearon y la insultaron constantemente. El lunes, la mujer fue abordada por Chiruzzo, que le exigió que se ponga de rodillas y pida perdón y retire todas las denuncias que les efectuó como usurpadores. Ante su negativa, fue abordada violentamente con armas blancas y herramientas con la intención de asesinarla.

Todo pudo haber terminado en una verdadera masacre, sino fuera por la aparición cercana de vecinos.

Aunque el dato más interesante, pasaría por una peculiar circunstancia. Cuando Galeano se presentó anteriormente a radicar una acusación preventiva por el vehemente acoso que sufría, la Fiscalía sostuvo que no había elementos y pruebas relevantes, y que tampoco advertía cierto peligro para la denunciante.

¿Y qué hubiera pasado si se cometía el homicidio?