No son horas sencillas para el mundo Boca. Después que estallara una nueva interna dentro del plantel por la ausencia de Darío Benedetto y Marcos Rojo en la nómina de convocados para el choque de Copa Argentina ante Ferro, solicitaron la detención de Sebastián Villa. A menos de una semana que el delantero colombiano fuera sometido a una pericia psiquiátrica tras ser imputado por violación e intento de homicidio, la fiscal que lleva adelante el caso, Vanesa González, analizó toda la situación y realizó el pedido formal.

Cuando restan pocas horas para que el Xeneize se enfrente a Ferro por el certamen federal, la solicitud de la fiscal quedará en manos del Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, cuyo encargado es Javier Leandro Maffucci Moore. Es una incógnita si Sebastián Battaglia podrá utilizarlo ante el elenco de Caballito. Los resultados de las pericias a Villa determinaron que “no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales. No padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica en el momento de la entrevista“, como así tampoco “no resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente, puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.