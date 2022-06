Gabriel Tiscornia está acusado de abusar de una menor, hija de su expareja. La víctima que, además, tiene un leve retraso madurativo, habría sufrido abusos durante más de dos años. El juicio de desarrolló en el Tribunal Oral Penal N°2. Hoy condenaron a nueve años de prisión al Dj correntino.

La Justicia condenó a Tiscornia a 9 años de prisión por abuso sexual contra la hija de su ex pareja, una adolescente con leve retraso madurativo. El Ministerio Público pidió 12 años de cárcel. Tras la audiencia, el fiscal Gustavo Smith, indicó que la condena “está dentro de lo razonable, de acuerdo al delito que peticionó el Ministerio Público Fiscal, el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y que tiene una pena entre ocho y veinte años de prisión, de acuerdo a todos los antecedentes y el informe psicológico, es razonable la pena que se concretó”, remarcó.

“El Ministerio Público solicitó 12 años, pensando en algunos de los agravantes y, tal vez, en algunas de las consecuencias que tuvo de acuerdo al informe psicológico pero entiendo razonable la pena de nueve años, insistió. el doctor Smith, mencionó que “Tiscornia dijo que no ha cometido el hecho, que él fue un buen padre, él negó los hechos”. Agregó “también dijo que él con el grupo familiar, durante la convivencia, tenían una buena convivencia y esto lo manifiestan todos los familiares, que era así”. Rojas Buselatto, querellante junto a Nieves Cuenca, manifestó que “en parte consideramos que ha sido un éxito porque justamente, la Defensa trató de desviar la cuestión hacia un delito de estupro y, lógicamente, nosotros, como estrategia fundamental, la idea era que esto era un abuso sexual, es decir una violación”, puntualizó. “Decían que no se podía probar el abuso, que eventualmente había un consentimiento porque básicamente faltó que le eche la culpa a la víctima, que ella prácticamente consintió por ser mayor de 13 años. Obviamente un disparate”, indicó.

“La diferencia de pena entre lo que nosotros solicitamos y lo que finalmente termina condenado es porque nosotros habíamos ampliado la acusación por delito de corrupción que no fue acompañado por el Ministerio Público, en consecuencia, eso genera un debilitamiento”, expresó. Dijo “lo mismo con el monto de la pena solicitado, y el monto de la pena finalmente acordado, en razón de la manera que nosotros computamos los hechos según la querella como un concurso real, en cambio el Tribunal al parecer había entendido que se trató de un conjunto de un delito continuado, es decir, un solo delito y ahí la gran diferencia de pena entre lo solicitado y lo finalmente condenado”.

Rojas Buselatto reconoció “como un buen acto de justicia en considerar que no hubo consentimiento de la víctima, que es una persona vulnerable y que, en consecuencia, esto consideramos ha sido un buen fallo”, resaltó. “Pero en algunos aspectos vamos a recurrirlo porque consideramos que la pena debió ser más”.

EL HECHO

En 2019 el reconocido Dj, fue denunciado por su expareja tras conocer el relato de su hija que habría sido abusada. La joven habría sido abusada por su padrasto desde los 14 a los 17 años. La denunciante se animó a comentar a una compañera de clases que fue víctima de abusos. Así llegó el relato a los directivos de la escuela y desde entonces la denuncia formal en el año 2019.

