Se lo comunicó a la maestra. Un nene no fue a clases “porque no tiene abrigo y hace frío“. “Seño: Martín faltó porque no tiene casi abrigo y tenía frío“, escribió Mónica la mamá de Martín, un adolescente de 13 años, quien no pudo asistir a su escuela, la Número 375 ubicada en el Barrio Río Paraná. Una triste historia, que los gobernantes de la Nación, la Provincia y el Municipio, les falta entender o, quién sabe, se les escapa de la agenda diaria.

El problema de la indigencia en la Argentina, no es ahora, viene de décadas. Las desigualdades sociales es el relato diario de un mundo lleno de hipocresía.

Medios locales se contactaron con la madre del chico y con una docente del establecimiento educativo, quien reconoció que en esa misma situación se encuentran otros alumnos que no tienen abrigo ni calzado.

Mientras que la madre indicó que su hijo quiso ir, pero hacía mucho frío y se tuvo que quedar. Detalló que cobra la asignación universal, pero que no le alcanza el dinero. “Prefiero darle de comer y, por eso, no tiene abrigo para ir a la escuela”, sentenció para comentar que recién este jueves fue. “Le puse dos saquitos, un buzo y se fue porque no quería faltar más”.

Hay una campaña solidaria.

Las personas que quieren ayudar o donar un abrigo, se pueden comunicar al (379) 4700596.