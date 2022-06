En los posicionamientos políticos de cara al 2023, Gustavo Valdés, analizó a la UCR dentro de JxC, donde “no estamos para un papel de segundones”. El gobernador sostuvo que “queremos construir con el radicalismo, dentro de Juntos por el Cambio, una alternativa fuerte de poder. Y estamos trabajando para hacerlo”. Descartó que Milei pueda sumarse. En una entrevista con una radio porteña, el gobernador habló de la escena de chicanas que protagonizó con el presidente de la Cámara de Diputados e integrante del FDT, Sergio Massa. Específicamente, le consultaron sobre la frase que Massa le espetó con picardía y entre risas durante la disertación conjunta que hicieron en un espacio patrocinado por Clarín en Buenos Aires: “No lo digo porque te van a retar en Juntos por el Cambio“. A ello, Valdés respondió: “A mí, no me retan“.

“Nosotros no tenemos una verticalidad, sino una mirada en común hacia adelante”, diferenció el mandatario correntino -el martes a la tarde- en diálogo con el programa “No dejes para mañana” de Radio Con Vos, conducido por Romina Manguel. “(En JxC) trabajamos de esa manera, con un respeto mutuo y convergencia de ideas”, aseguró Valdés y agregó que “hay un trabajo en conjunto con los otros gobernadores de la Unión Cívica Radical y un respeto profundo de las miradas que puede tener la Mesa de JxC. Hay una interrelación y trabajo en conjunto”, insistió.

Con respecto de la postura del radicalismo en el espacio político de cara a las presidenciales del año que viene, el gobernador Valdés acentuó que “nosotros venimos para construir una alternativa fuerte de poder y queremos hacerlo desde el radicalismo dentro de JxC. Estamos trabajando con nuestros equipos para hacerlo. No estamos para un papel de segundones o ser furgón de cola”, subrayó señalando que “venimos a construir una verdadera alternativa y darle un proceso de trasformación a Argentina”.

“En el 2023, tenemos populismo o tenemos república, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo como republicanos que somos”, afirmó y descartó la posibilidad que el diputado nacional por la Libertad Avanza, Javier Milei, se sume a JxC, ya que es “imposible trabajar con alguien que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pensamos nosotros”.