El secretario general de la Gobernación, Carlos José Vignolo, desmintió “cualquier idea de demolición de esa obra de arquitectura que tiene protección patrimonial”. Admitió que “hay varios proyectos” para la edificación de lo que fue la Unidad Penal N°1, ubicada junto al Puente Manuel Belgrano. “Lo que está descartado es que no habrá viviendas ni departamentos. Esa es una decisión política del gobernador Valdés”, subrayó, en referencia al plan urbanístico que planea concretarse en la ex unidad penitenciaria. “Analizamos varios proyectos. Próximamente vamos a dar a conocer el plan maestro”, y desmintió “cualquier idea de demolición de esa obra de arquitectura que tiene protección patrimonial. Se va a respetar la arquitectura de origen que tiene más de 130 años”.

“Vamos a poner el predio al servicio de la renovación urbanística de Corrientes. Será un lugar de espacio público con destino al desarrollo, atractivo y turístico. No está definido” comentó y precisó que buscan que sea un lugar que se pueda utilizarse para varias cuestiones. “Será un espacio comercial, gastronómico, con espacios verdes; a disposición del desarrollo y la evolución, no a la residencia”, detalló.

Foto Radio Dos