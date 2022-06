A menos de 6 meses de las refacciones en el Instituto Superior de Servicio Social, parece que la “inversión” de más de 13 millones de pesos, no alcanzó para tapar las filtraciones. La obra se presupuestó y empezó a ejecutarse durante la pandemia. Pero antes de la llegada del Covid19, hubo otros 4 millones de pesos destinados al arreglo del cuarto piso, donde habitaban una colectividad de murciélagos. Sin embargo, en los techos de esa planta y las paredes del lateral Norte, aparecen brotes de humedad y, en breve, se convertirán en goteras.

En ese lugar funciona la carrera de Enfermería y se encuentran los gabinetes con sus instrumentales como camillas; y los muñecos, con los que se realizan las simulaciones de atención.

Ante cada lluvia se llena de agua del salón de actos.

Ambos arreglos fueron concretados por igual empresa constructora: J.M.G. SRL.

La primera reparación integral, la supuestamente más barata, tenía un plazo de ejecución de un año y la de mayor presupuesto de 180 días. No hay dudas que los materiales utilizados fueron berretas, pero se cobraron como si fueran de calidad. Este lunes, por ejemplo, con la lluvia persistente que cayó en la ciudad, no hubo clases presenciales porque las aulas se inundaron. J.M.G pretendía también que, con $100 pesos, almorzarán 5 obreros. Por supuesto que casi todas las semanas se quedaba sin trabajadores. La inspección de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, debería ajustar más los controles. Porque el que no corre, ¡¡¡Vuelaaaa!!!