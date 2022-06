Habló el papá del joven militar que murió en Corrientes. “Me lo mataron, no hay dudas”, sentenció. “Estoy destruido, quebrado, todavía no entiendo que pasó”, expresó Exequiel Chirino, padre del joven de 22 años que murió en confusas circunstancias tras una fiesta de iniciación en dependencias del Ejército Argentino en Paso de los Libres. “Abusaron de su autoridad. Son una lacra. Con toda frialdad me llamaron y me dijeron: ‘venga que su hijo está muerto‘”, agregó Chirino.

El subteniente de 22 años del Ejército Argentino murió el domingo en la provincia de Corrientes después de haber formado parte de una fiesta de iniciación, también conocida como ‘bautismo’, junto a compañeros y jefes del Grupo de Artillería Nº3 de Paso de los Libres. El militar había sido encontrado inconsciente en su cuarto y fue trasladado al hospital local, donde falleció. Se investigan las causas del deceso. El subteniente fallecido fue identificado como Matías Ezequiel Chirino, oriundo de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, que había sido trasladado hace pocos días al Grupo de Artillería Nº3 de Paso de los Libres.

Exequiel Chirino, padre del joven, brindó detalles conmovedores sobre el caso: “le hicieron tomar alcohol, lo obligaron a tirarse a la pileta… y se ahogó“, aseguró. “Me llamaron por teléfono y me dijeron: ‘¿Ud. es el padre de Matías Chirino? Venga que murió su hijo‘. Así, con una frialdad absoluta”.

DESESPERADO Y SIN RESPUESTAS

“Estoy desesperado, mi hijo tenía que presentarse el lunes. Estaba alojado en el hotel Alejandro. Yo lo acompañé para preparar todo y que llegue puntual al ingreso, estoy totalmente quebrado y destrozado”, comentó Chirino. Y brindó detalles: “a mi hijo le exigieron que tomara. Le tenían que hacer la bienvenida a mi hijo y estos oficiales, Jorge Chávez y Exequiel Mesa, lo obligaron a comprar bebidas en exceso, cigarrillos, carne, whisky, postre. Matías pidió permiso para llegar una hora más tarde y le dicen que no hay problema”.

Lo obligaron a tomar en exceso y a tirarse a la pileta

El desesperado padre comentó que “en el Ejército eso es una tradición, todos lo saben, le hicieron tirar a una pileta, después le pidieron más cigarrillos y fernet”, y describió que “a las 8:00 de la mañana, me llama el encargado me dice si habla con el papá de Matías Chirino y me dice ‘venga a buscarlo porque está muerto‘. Me agarró un ataque de nervios, tiré el celular, luego cuando hablo de nuevo le pregunté qué pasó”.

SIN EXPLICACIONES

El padre del joven cordobés detalló que “salí del hotel, me fui hasta el destacamento, y hasta el hospital. Allí encontré a mi hijo con la camisa rota, desnudo y muerto, nadie me dio explicaciones de qué pasó, por qué, después tuve que hacer la denuncia en Gendarmería”. Y agregó: “un camarada de Matías me acompañó y me contuvo en todo momento y hasta el día de hoy no tengo explicaciones, no me sabe decir nada el jefe de la unidad”. El padre del subteniente, manifestó que “hablé con un general y me dijo que iba a hacer todo lo posible para que se aclare lo que pasó con mi hijo”.

PROYECTOS

“Mi hijo se fue con toda la esperanza, tenía proyectos, y me lo devuelven muerto”, dijo Chirino y agregó que “su muerte fue por abuso de autoridad, no sé qué hacer, estamos destruidos todos en la familia”. Exequiel afirmó que “esas personas tienen que ir presos, abusaron de su autoridad. Mataron a un chico de 22 años, todo el esfuerzo que hizo en estos 5 años, lo destruyeron en una noche, le exigieron que tome y así terminó, ellos me lo mataron, no fue un accidente”.

QUEDARÁ EN LA NADA

“Seguramente esto quedará en la nada. Yo calculo que será así por la actitud que tuvo el jefe, encargado de la unidad por la frialdad que tuvo cuando me llamó, era una pared, no me contuvo, no me dijo por qué mi hijo está muerto”, enfatizó. El padre del joven fallecido, remarcó que “es necesario que se haga una autopsia, porque ellos le exigieron que tome, tome y tome a mi hijo, ojalá se pueda hacer justicia porque ellos abusaron totalmente de su autoridad”.

DESCOMPENSACIÓN

Según trascendió, el sábado por la noche se hizo la clásica fiesta de iniciación, también llamada “bautismo”, en la que se recibe a aquellos militares que consiguieron su “destino” después de haberse recibido en la Academia Militar. Durante la celebración en el regimiento de Paso de los Libres se consumió mucho alcohol: cerveza, vino, fernet, entre otras bebidas, aunque no se dieron detalles sobre en qué consistieron las “prácticas de bautismo” a las que fueron sometidos los nuevos integrantes del Grupo de Artillería.

La fiesta finalizó poco después de la medianoche, cuando todos los participantes se retiraron a sus habitaciones. Según informó el Ministerio Público Fiscal, tras la muerte del subteniente en la guardia del Hospital San José, el médico de policía, comisario mayor Carlos Vizcaíno, estimó que la muerte se habría producido tras un cuadro de broncoaspiración. Será la autopsia la que determine la causa oficial de muerte, tras el informe preliminar del médico de policía, una de las hipótesis que se investigarán es si el subteniente se ahogó con su vómito.

El Ejército Argentino emitió un comunicado ayer, en el que lamentó “el fallecimiento” de Chirino y acompañó “en el dolor a sus camaradas y afectos más cercanos”. Según el documento, la víctima “descansaba” en el Casino de Oficiales de la Unidad Militar cuando “sufrió un cuadro de descompensación”.

Se notificó que el comandante de la Decimosegunda Brigada de Monte y el jefe del Grupo de Artillería de Monte 3 “se reunieron con el padre” del subteniente fallecido para asistirlo y “brindarle apoyo y acompañamiento para trasladar los restos de su hijo hacia la ciudad de Río Cuarto, Córdoba”.

SEPULTURA

Los restos del joven militar fueron sepultados ayer en el Cementerio de Santa Catalina-Holmberg, en medio de una profunda conmoción, y luego de las honras fúnebres castrenses.

COMUNICADO DEL EJÉRCITO

A raíz de la muerte aún no esclarecida de Matías Chirino, el joven subteniente de 22 años oriundo de Holmberg, el Ejército Argentino emitió un comunicado de prensa para aportar información y fijar un primer posicionamiento desde la institución ante el caso. La fuerza deja en claro que desde ahora “permanece atenta a los requerimientos judiciales que puedan presentarse y ofrecen contención a los allegados del subteniente”.