Por el urticante tema producto de la escasez de gasoil, desde la Sociedad Rural alistan un plan de trabajo a futuro, donde Corrientes no descarta ser parte de esa mesa. El referente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, avizoró contar con la mayoría de los miembros para elaborar un documento con propuestas para llegar a la resolución de las faltantes de gasoil en el país. Este 29 de junio se reunirán y no descartan ir al paro. En Tucumán, transportistas irán al paro desde hoy.

Nicolás Pino adelantó que en la reunión convocada para el 29 de junio “nos reuniremos para tener una jornada de reflexión y trabajo”, donde “vamos a armar un documento para hablar de los problemas y llevar una propuesta hacia adelante”, en alusión a la crisis que provoca la escasez de combustibles en todo el país.

CORRIENTES

Los dirigentes de la Sociedad Rural de Corrientes analizan el panorama a la espera de una mejora en la provisión de combustibles, que genera no sólo inconvenientes de tipo operativo, sino también logísticos. “Desde el sector agro productivo generamos un documento en el que enmarcamos los errores que no hay que cometer y le hablamos a una Argentina del futuro”, precisó Pino. “Si no nos ponemos de acuerdo, así como estamos no podemos seguir”, remarcó. “Nosotros tenemos propuestas para hacer y vamos a describir la realidad”, resaltó recientemente.

CUESTIONES

Luego de la viralización de un video en el que la semana pasada se quejaba de los precios del gasoil en Curuzú Cuatiá, Pino advirtió que en algunas zonas del país el litro se vende a $300 y cuestionó al gobierno por la suba de precios y la escasez del producto. “En el precio es en el que -$289 se observa en el audiovisual- se registraron aumentos, pero no en semejante magnitud”, recalcó Pino, al referirse a los costos del combustible. “Cuando se intervienen los mercados se genera la situación que estamos viviendo” y adelantó que “estos aumentos se van a trasladar a los precios de la canasta básica”.

“Todo está muy complicado”, reflexionó y agregó que “llevará tiempo bajar la inflación y estos problemas nos impiden proyectar hacia adelante”. En general, “da un problema para toda la cadena productiva de Argentina y afecta a todos”, y concluyó que “la plata cada vez rinde menos y cuesta mucho ganarla, sumado a que nada tiene valor”.

Desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitieron un duro comunicado al Presidente y resaltaron problemas económicos en el sector que se agrava por las faltantes de combustible.