Habló el abuelo del bebé que abandonaron en el Hospital Pediátrico: “Lo vamos a criar con todo el amor del mundo”. El pequeño se encuentra en perfecto estado. “Soy el abuelo del bebé que apareció abandonado. Fue un error de mi hija y está arrepentida. Yo no sabía nada. Desde ahora vamos a ser muy felices”, dijo José, vecino del barrio Independencia. Aseveró no estar al tanto del estado de su hija, pero sobre el bebé reiteró que “lo vamos a criar con todo el amor del mundo”.

El padre de la joven que abandonó a una beba en el Hospital Pediátrico, José, comentó su versión de la historia. “Mi hija me dijo ‘papá cometí un error grande, yo te tuve miedo a vos, si yo quería abandonar a mi hijo lo dejaba en un cajón, yo quiero recuperar mi bebé‘. Fue un error, pero ya vamos a pasar todo esto”. Y comentó que “ella tuvo un embarazo que yo no me di cuenta. Me dijo que se operaba de un quiste, el sábado me dijo que estaba bien, que solo le bajó la presión, y a la noche de ese día llega la Policía a mí casa, y me dicen lo que pasó. No podía creer, me fui a la Comisaría y le dije que me iba a hacer cargo del bebé”.

El padre de la joven, describió que “después me presenté con mi hija en la Comisaría de la Mujer y el Menor, le aclaré después al fiscal lo que pasó y mi hija me dijo: papá cometí un error grande, yo te tuve miedo a vos, si yo quería abandonar a mi hijo lo dejaba en un cajón, yo quiero recuperar mi bebé”.

Quiero recuperar a mi hija y mi nieto, nada más

José comentó que “ella está internada en el Hospital Llano, cada tres horas le da de mamar al nene”. Mencionó que “la madre de mi hija falleció y yo estoy solo con ella, ahora voy a poder disfrutar con mi nieto y mi hija”, agregando que “tengo que hablar con la asistente social todavía, no lo pude ver al bebé”, cerró.

foto época