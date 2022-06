Sucedió en una escuela de Corrientes, en la zona del Paso Pesoa. El adolescente terminó con el brazo quebrado tras un supuesto caso de bullying en una escuela de Corrientes.

Un chico de 14 años sufriría bullying hace años en el Colegio Secundario 439 de Paso Pesoa. Lo denunció su mamá, María Antonia Godoy. En el último episodio sus compañeros le fracturaron un brazo. “Mi hijo sufre bullying de sus compañeros y discriminación por parte del rector”, acusó María Antonia sobre la situación de acoso que sufre su hijo de 14 años en la Escuela 439 de Paso Pesoa. “El rector nunca me quiso escuchar”, aseguró.

Desde segundo grado, Kevin asiste a esa escuela, pero ahora no quiere ir. “Se burlan porque yo lo llevo y lo traigo de la Escuela”, comentó su madre desde radio Dos. Ella le había sugerido a la autoridad escolar que realice una reunión con los tutores para resolver esta situación, pero le negaron.

“El rector me dijo que yo no soy nadie para decirle como hacer su trabajo. Siempre justificó lo que pasaba, ahora me pide que lleve a mi hijo al psicólogo, pero él no tomó las medidas para evitar que esto termine así. Hable con DISEPA también y todos hicieron actas, pero nadie tomó medidas” aseguró.

Sobre el día que su hijo llegó fracturado a su casa, recordó que “vino llorando y contó que se peleó en la escuela. Lo llevé al hospital de Riachuelo, le pusieron un calmante y al otro día le realizaron una placa donde se vio que tenía la mano rota”.

“Cuando le digo que vamos a la escuela llora y no quiere ir, dice que le duele la panza, la cabeza”, lamentó María sobre la negativa de su hijo para asistir a la escuela por esta situación. Solicitan que se tomen las medidas.