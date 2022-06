Manuel Santamaría, Guillermo Andino y Analía Monzón, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, insólitamente aseveraron ante el fiscal Julio Cazarré, que desconocían lo que estaba pasando en los hogares Rincón de Luz y María de Nazareth en Virasoro. Los tres se presentaron en la mañana del martes a testimoniar en la causa que investiga la muerte dudosa de Claudio Flores de 14 años, sucedida en ese establecimiento.

La que no estuvo y había sido citada, fue Zulema Gómez, actual titular de la COPNAF, Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia. Tanto Santamaría, como Andino y Monzón, no solamente sostuvieron que no sabían lo que allí ocurría, sino que responsabilizaron a la propia justicia y al COPNAF de no realizar los controles correspondientes.

Sin dudas le tiraron el fardo a la ausente Zulema Gómez.

Además aseguraron que no tenían ni idea de los abusos sexuales, ni maltratos, ni tormentos que sufrían los niños, ni que existía una causa judicial anterior, cuando, paradójicamente, el Juzgado de Instrucción le envió un oficio requiriéndole información a la cartera que conduce Adán Gaya. Ellos dicen que no sabían nada de nada y apuntaron directamente al Juzgado de Menores y al de Instrucción tanto de Gómez Virasoro como de Santo Tomé, por su inacción y no tomar medidas. No obstante, hasta el día de la fecha y, con todas las atrocidades que se comprobaron, jamás impulsaron un sumario administrativo a los responsables del llamado hogar del horror, tras la muerte de Claudio.

En realidad, Santamaría, Andino y Monzón se hicieron virtualmente los Sota. A tal punto de negar de haber hablado de un hipotético suicidio del adolescente, cuando lo plantearon en los medios de prensa. También es inadmisible que no supieran que existía una orden de restricción contra Sonia Andrea Prystupczuk de acercarse a los menores del hogar, por una denuncia presentada por Francelina Niveyro, asesora de menores de Santo Tomé. Aseguraron que ni Prystupczuk ni el cuidador Nelson Pintos hablaron de suicidio, solo que lo habrían encontrado sin vida al chico en una de las habitaciones. Añadieron que cuando llegaron a Gobernador Virasoro la noche de la muerte, funcionarios judiciales y la policía ya habían intervenido.

Sin dudas, hicieron la gran Poncio Pilatos.