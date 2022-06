A dos meses de la segunda autopsia sobre el cuerpo de Claudio Flores, el adolescente de 14 años a quien encontraron muerto en el Hogar de Niños Rincón de Luz, la justicia sigue en silencio y los resultados del nuevo análisis siguen sospechosamente sin conocerse. La querella insiste que cuando se encontró y se movió el cadáver de Flores, fueron varios empleados del establecimiento y funcionarios judiciales que estaban presentes en el lugar.

Desde el juez de menores, la defensora de menores, orientadores, médico y peritos policiales, hasta la asistente social, se encontraban en el sitio. Todos prefirieron callar, como si existiera un pacto de silencio. Al menor, hacia 60 días que lo habían trasladado nuevamente a Virasoro. Sin embargo, nunca escucharon su pedido de no volver a Rincón de Luz. Nadie averiguó los motivos, ni tampoco trataron de preguntarle a Claudio cuáles eran las razones que lo llevaron a no querer regresar.

La denuncia de Leandra Alvez del año 2021, por meses se cajoneó sin investigarse. Si se hubieran preocupado, quién sabe, esa muerte se podría evitarse. Hasta el momento no se peritó la chalina con la que supuestamente se ahorcó el chico. No intentaron hallar rastros de ADN en la tela, menos aún se tomaron huellas de la ropa que llevaba puesta cuando se produjo su deceso. Josué, el hermano menor de Claudio, quien lo encontró muerto, necesita acompañante terapéutico, pero no pueden pagarlo. Los honorarios de la psicóloga y sus alimentos diarios están solventados por la solidaridad de los vecinos.

Las víctimas, increíblemente tienen CERO asistencias del Estado, cuando se dijo todo lo contrario. Los responsables desaparecieron.