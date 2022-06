Dijo que no eran importantes. Resolución que sorprende y que genera más dudas sobre una probable protección político judicial a las autoridades de la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía, en la mega causa por los terrenos camino a Santa Ana. El martes le notificaron a una de las detenidas, Alba Zamudio y a su abogado, que el Juzgado de Instrucción Nº3, decidió que los testigos que aportaron no son importantes para el expediente. Justamente estas personas iban a declarar que vieron a Narciso Santín Tofoletti, titular de Catastro, en sucesivas reuniones con la falsa escribana, Teresa Vásquez, actualmente prófuga y líder de la banda, en oficinas de ese organismo estatal. Zamudio tiene 67 años y se encuentra con prisión domiciliaria. No se entiende por qué no se acogió al régimen de jubilación. Una mujer tiene como edad tope laboral los 60 años. Sin saber absolutamente nada de computación, esta mujer era la responsable de Mesa de Entradas del organismo público, ubicado en 9 de julio al 1500. Al rechazarle sus testigos, también se evacuó la posibilidad de una inminente citación a Tofoletti, a quien se le sospecha de participar en la construcción de las maniobras fraudulentas. Además, se sigue desvinculando a Catastro como al Registro de la Propiedad Inmueble de la estafa. Más claro que agua de manantial.