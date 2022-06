Audios reveladores de las hermanas de la menor abusada por Pujol. La mujer que acusó por abuso sexual y corrupción de menores a Eduardo Pujol, director del Hospital Regional de Saladas, relató para Noticias Taragüí, que hace 3 años atrás el médico empezó a escribirle a su hermana de 12 años. Al ser descubierto por ella, primero lo negó, pero después se justificó que no sabía que era chica y prometió no que no iba hacerlo más, suplicándole que no lo denuncie. Sin embargo, siguió con sus perversidades pedófilas, que no terminarían con esta sola niña. Hay otras que no se animan a denunciar. Pujol aprovechó que el padre de la menor trabajó por mucho tiempo como su jardinero, y además que la madre tenía problemas de salud. Les habría ofrecido ayuda a cambio que la relación con su hija se mantenga oculta. En un momento de la entrevista, la denunciante se quebró y no pudo continuar con su declaración. Este viernes Pujol desapareció de Saladas. Hasta donde se supo, desde la cartera sanitaria de la provincia le estarían exigiendo que aclare si su situación judicial es compleja, aunque extrañamente, a pesar de las pruebas que existen, nunca fue imputado. En un audio al que tuvo acceso este medio, otra de las hermanas indicó que fue citado una sola vez por el Juzgado, y negando en su declaración todas las acusaciones. También comentó que una persona que trabaja en la zona de la DPEC en Saladas, donde hay un escampado, le contó que constantemente la ven en ese lugar a la adolescente con Pujol a bordo de una camioneta. También habló de un cierto maltrato de la que sería víctima. Una hermana más, la que grabó en su oportunidad un video de la menor en charla con el galeno, aseguró que la relación entre ambos continúa, y hasta que habría una posible complicidad de algunos empleados del Hospital María Auxiliadora. Los relatos muestran solvencia, pero la justicia penal parece no interpretarlos, generando un sinnúmero de dudas, sobre si realmente tiene ganas de llegar a la verdad.