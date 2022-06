Por la muerte del subteniente Matías Chirino en Paso de los Libres (Corrientes), la Justicia realizó un operativo en búsqueda de pruebas. Desde el ámbito federal avanza en el esclarecimiento de la muerte de Matías Chirino, el subteniente que se ahogó con su propio vómito en su “bautismo” en el Ejército Argentino. Este martes, Gendarmería realizó un operativo en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, donde ocurrió el hecho.

El objetivo fue recolectar pruebas para la investigación a cargo del fiscal Fabián Martínez. Según indicaron fuentes judiciales, el procedimiento se centró en la búsqueda de filmaciones del lugar y copias de los libros de guardias. Por la muerte de Matías Chirino hay once oficiales denunciados por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona. El fiscal busca determinar qué grado de responsabilidad tuvo cada uno en los delitos investigados.

Martínez tiene en sus manos chats de la víctima con sus superiores antes del hecho, testimonios como el de la enfermera que trabajó en su atención y el resultado de la autopsia, entre otras pericias.

Se espera para esta semana el resultado del dosaje en sangre para determinar, por ejemplo, el grado de alcohol en el cuerpo de la víctima, entre otros elementos. Ezequiel Chirino, padre del joven subteniente, acusó a los oficiales involucrados de obligar a su hijo a consumir excesivas cantidades de alcohol y afirma que los maltratos recibidos por Matías provocaron el desenlace fatal. “Me lo mataron, no tengo dudas“, dijo.

Las últimas horas se formalizó la incorporación de la familia de la víctima como querellante en la causa. El juzgado federal de Paso de los Libres, a cargo de Gustavo Fresneda, publicó una resolución en la que notifica a las partes el ingreso del abogado Neris Fuseneco en representación de los Chirino, que ya contaban con el asesoramiento legal del abogado Enrique Fernando Novo.

En la resolución, el tribunal también ratificó “lo actuado por el Poder Judicial de la Provincia (Corrientes), incluyendo las actuaciones labradas por la prevención, sin perjuicio de la validez procesal de los mismos, cuyo análisis será materia dentro de la presente instrucción”. El coronel Sergio Jurczyszyn, comandante de la XII Brigada de Monte que tiene bajo su órbita el destacamento donde ocurrió el hecho, realizó ante la Justicia una denuncia por “abandono de persona” contra los oficiales involucrados. Hasta el momento, el expediente no tiene imputados ni citaciones a indagatoria.

Taiana prometió sanciones duras contra los involucrados y “tolerancia cero” para las fiestas de iniciación.

En paralelo con las actuaciones de la justicia federal, el Ejército Argentino evalúa dar de baja a los once implicados en la fiesta de iniciación que terminó en tragedia. Jorge Taiana, ministro de Defensa, prometió sanciones duras y “tolerancia cero” ante conductas violentas en la recepción de nuevos oficiales. “Es completamente inaceptable que dentro de las Fuerzas Armadas existan este tipo de prácticas donde se observa un abuso de autoridad”, afirmó.

En diálogo con TN, el funcionario señaló que “la exaltación del machismo y de muestras de hombría no son exclusivas del ámbito castrense, sino de muchos otros ámbitos de la sociedad”. Consideró que “en un ámbito tan jerárquico como el militar esto debe ser sancionado con mucha dureza porque los subordinados se ven obligados a acatar las órdenes de sus superiores. Órdenes que no son propias del accionar ni de la tarea militar”.

MADRUGADA FATAL

Chirino murió en la madrugada del 19 de junio luego de su “bautismo” en el Ejército. Tenía 22 años recién cumplidos y era el inicio de su carrera militar. Sin embargo, luego de la noche de excesos y supuestos maltratos que forman parte de la investigación, se fue a dormir y no despertó. La autopsia determinó que el joven sufrió una broncoaspiración y no encontró signos de violencia en el cuerpo.

TN.com.ar