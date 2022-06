Controversia judicial. La jueza María Josefina González Cabañas, finalmente no le aceptó al Fiscal Gustavo Schmith, su denuncia penal contra la escribana Gladys Báez, y la falsa notaria Teresa Vázquez por falsedad ideológica de instrumento público y estafa, por la venta de terrenos ubicados sobre la ruta 43, camino a Santa Ana de los Guácaras. Schmitt, está imputado junto a su hijo y la abogada Virginia Griselda Aquino, por la apropiación ilegal de importantes lotes en esa exclusiva zona. El miércoles su representante legal impulsó una acusación contra Báez y Vázquez, que le fue denegada por la Jueza González Cabañas, bajo el argumento que se estaban configurando nuevos delitos. En realidad, la presentación entrelíneas exigía se investigue a las autoridades de la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble, como posibles cómplices del fraude. El rechazo tiene tufillo a encubrimiento para algunos integrantes del foro local. Ahora Schmitt deberá presentarse al fiscal en turno la próxima semana con su denuncia, que no es precisamente quien investiga la mega-estafa, convirtiéndose todo, en una extraña calesita judicial. Una voltereta que no hace más que frenar, el zarpazo contra los responsables de los organismos ubicados en 3 de abril y Mendoza, y en 9 de Julio al 1500. Ya no hay dudas que una pata de la compra y venta irregular de estos inmuebles, está metida en esos organismos. Desde hace varias horas se viene viralizando el audio de la declaración de Alba Zamudio, encargada de Mesa de Entrada de Catastro y actualmente con prisión domiciliaria. En ella Zamudio le afirma al Fiscal Gustavo Roubineau, los ingresos y trámites por izquierda de expedientes, y las reuniones que mantenían Narciso Santín Tofoletti, Director de esa repartición, con la prófuga Teresa Vázquez, líder de la banda estafadores. Toda la trama judicial concuerda, con lo que adelantó días atrás Noticias Taragüí, sobre la decisión del Juzgado de Instrucción Nº 3 de desestimar los testigos que aportó Zamudio, que justamente iban a ratificar los cónclaves entre Tofoletti y Vázquez. Insólitamente para la justicia, no eran importantes. En realidad, esas testimoniales, terminarían certificando la connivencia entre Catastro y la fugada notaria trucha, integrándolo a Tofoletti, en la asociación ilícita que se investiga. Todo se sigue dilatando como novela Turca.