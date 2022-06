Comenzó en Corrientes. El adolescente capitalino tuvo un inicio de cuento de hadas en el Challenger de la Ciudad al estrenarse con una sólida victoria en sets corridos. El jugador de 18 años derrotó al tunecino Malek Jaziri por 7-6 (2) y 6-3 para conseguir su primer éxito en este nivel de torneos.

No era sencillo el estreno para Lautaro Midón en el cuadro principal del Challenger de Corrientes. El juvenil tenía enfrente al experimentado Malek Jaziri, de 38 años (329 del mundo) y con pasado de Top 40 a nivel ATP. Luego de un primer set con vaivenes, el jugador formado en el Club San Martín resolvió su encuentro de primera ronda en singles con un marcador de 7-6 (2) y 6-3. El “junior” demoró menos de una hora y media para avanzar a la segunda ronda del torneo. En la próxima instancia, su rival será el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (492 del ranking). El internacional de 22 años es el tercer preclasificado del cuadro y eliminó al bellavistense Luciano Tacchi (1.420) en su estreno (doble 6-3).

Esta fue la primera victoria de Midón en un cuadro principal de Challenger, luego de obtener sus primeros puntos ATP en Buenos Aires (sumó al ganar el primer duelo de la clasificación en octubre de 2021). El periodista y estadista Ariel Fernández compartió el dato que Midón es el primer tenista sudamericano de la categoría 2004 en ganar un partido de “main draw” en esta categoría de torneos.

En el cuarto turno del estadio principal “Leonardo Mayer”, Lautaro Midón saltó a la tierra batida para su primera contienda. Las tribunas estuvieran repletas desde temprano, pero mantuvieron la concurrencia para ver a la promesa del tenis provincial. Luego de una gran temporada a nivel ITF y sumar participación en Grand Slams Juniors, el juvenil llegó al torneo de la ciudad para extender su dominio en canchas lentas. Luciendo un conjunto de gamas verdes de la marca japonesa que lo auspicia, los primeros aplausos de la gente comenzaron a tornar el ambiente localista. Del otro lado de la red estaba Malek Jaziri, con la amenaza de imponer su experiencia en la que casi redoblaba en edad al juvenil capitalino. El prólogo de la historia encontró mejor al representante del país africano, que quebró el servicio de Midón para adelantarse por 4-1. Esto no fue un golpe definitivo para el ánimo del argentino, que fue progresando en su juego al ganar puntos largos. Con el saque como aliado para descansar en sus turnos de servicio, Lautaro fue empujando a un contrincante que trataba de acortar los puntos y evitaba ir a la red. Progresando con su revés firme y con la derecha calibrando mejor la mira, Midón igualó la historia y se adelantó en el encuentro (6-5). Al momento de cerrar con el servicio en su favor aparecieron las dudas y Jaziri salió a la caza con su instinto de supervivencia. El tunecino aprovechó el titubeó de Midón para rescatarse y envió la definición a un desempate. En el tie-break, el argentino logró el “miniquiebre” rápido y aseguró con su servicio para abrochar el parcial por 7-2. En el descanso acotado se encendieron las luces del Corrientes Tennis Club para el segundo capítulo. Ya afirmado en la tierra batida, Midón volvió a pegar de entrada (2-0) y se escapó en el marcador por 5-2 para encaminar la historia. El cuento de hadas tuvo final feliz para el “príncipe” correntino, que firmó el segundo parcial por 6-3 para instalarse en la segunda vuelta del Challenger de su ciudad natal. Con el empuje de la gente en las tribunas, los representantes locales sueñan en grande con cosechar unidades que les permitan dar pasos agigantados en el profesionalismo.

“Un triunfo soñado en casa”

Luego de sortear el debut en el Challenger de Corrientes, Lautaro Midón habló con los medios locales para analizar las claves de su éxito inicial. El capitalino de 18 años dejó en el camino al tunecino Malek Jaziri (sexto preclasificado). “Fue un triunfo soñado en casa ante un gran jugador experimentado. Creo que no jugué en gran forma y estuve nervioso al comienzo. Después me fui soltando. Pude jugar bien el tie-break y eso fue importante”, declaró el “junior”. A pesar de la victoria, el juvenil remarcó los errores que cometió con la intención de mejorar en el resto del torneo: “Quiero progresar para llegar a la élite del tenis, estoy muy contento con la victoria, pero no me conformo, quiero más”. En cuanto a las sensaciones de jugar en Corrientes, el capitalino explicó que era una deuda recurrente: “Siempre me preguntaba cuándo tendría la chance de jugar frente a mi gente. Por suerte se dio en este torneo”. Al ser consultado por su próximo rival, Midón reconoció que no pudo ver el duelo previo a su partido, pero prestará atención especial al brasileño Joao Lucas Reis Da Silva: “Conocemos su juego y mis entrenadores lo siguen así que definiremos la táctica para preparar el partido”. Con este tipo de victorias, el correntino apuesta a seguir mejorando su ranking para disputar más cuadros principales a nivel Challenger.