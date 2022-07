La denuncia de Cabrera. Este jueves declaró la abogada Susana Gauna, querellante por derecho propio, quien denunció a Iván Alberto Bordón y a su hermana Marisa Alejandra Bordón, por apropiarse ilegítimamente de terrenos de su grupo familiar. Serían unas 40 hectáreas ubicadas en el Departamento de San Cosme en la zona de Boquerón, en el paraje la Ensenadita, en las cuatro bocas de acceso a Paso de la Patria.

Bordón se encuentra actualmente detenido involucrado en la mega estafa por la compra venta irregular de lotes ubicados sobre la ruta provincial 43. Los desprolijos negocios inmobiliarios de este abogado ligado al justicialismo, al parecer, no terminaron en esa zona camino a Santa Ana de los Guácaras. En principio casi con igual modalidad, pero con variantes judiciales diferentes, tomando posesión de un pedazo de campo realizando presentaciones ante el Juzgado de Paz de San Cosme. Planteos judiciales orientados a la servidumbre de paso y tratando de individualizar mediante estas medidas en un fuero menor sobre los propietarios de los terrenos que usurparía, insólitamente al considerarlo como excedentes no mensurados. Después vendría, quien sabe, alguna prescripción adquisitiva. Por supuesto se hicieron mensuras y escrituras públicas, con idéntico modus operandi que la ruta 43. Pero sencillamente los Gauna son dueños desde 1911 de esos campos.

Toda la acción transcurre entre el 2013 y el 2020. En la maniobra no aparecen los escribanos actualmente detenidos, ni la notaria trucha prófuga, ni tampoco los agrimensores cuestionados. ¿Hay otra banda? ¿Otra asociación ilícita? No obstante, la jueza de Instrucción, María Josefina González Cabañas y el fiscal Gustavo Robineau, deciden acumular por cuerda separada esta acusación a la causa madre, basada en la denuncia de Pedro Antonio Verón, responsable del Departamento Jurídico del Registro de la Propiedad Inmueble.

Estas actuaciones ya se pusieron en conocimiento de los abogados defensores de todos los imputados en lo que se podría entender, el expediente principal. Y por lo que se podría interpretar, otra vez este posible nuevo fraude, no se hubiera concretado sin la connivencia de la Dirección Provincial de Catastro y el organismo de Mendoza y 3 de abril, más conocido como Registro de la Propiedad Inmueble.

Pero la testimonial contundente de este jueves sería la del agrimensor Pedro Pablo Cabrera, citado por el fiscal Roubineau. Si hay alguien que investigó a Catastro, es justamente Cabrera, aunque esta mañana no le preguntó sobre las denuncias que tiene presentadas ante las Fiscalías de Instrucción Nº3 y Nº5, por ahora guardadas en algún escritorio. Y razones hay para plancharlas. Una de ellas, por ejemplo, se refiere a la aparición de mensuras, no solo mellizas, sino trillizas y cuatrillizas, que surgieron luego de revisar más 7 mil registros, para ser exactos, 7.305. Solo el 34% de esa cantidad, unas 1.402, figuran registrados fehacientemente como mensuras. En 4.182 expedientes, muchos de ellos, están anotados repetidamente en comparación a la cantidad de partidas inmobiliarias adjudicadas. Tampoco aquellas mensuras con Objeto de Prescripción Adquisitiva y/o de Divisiones, teniendo aún partidas inmobiliarias adjudicadas, no consignan sus pertinentes alfanuméricos.

Y un dato más: un buen número de expedientes de Propiedad Horizontal, no tienen anotados los respectivos números de mensura. Y 71 expedientes mellizos, tienen asignados dos alfanuméricos con mensura distinta. Una verdadera bomba.

La Dirección de Catastro y Cartografía de la Provincia, sin lugar a equivocaciones, sería el alojamiento del proceso de corrupción, más grande de la historia de Corrientes de los últimos 400 años.