Mientras escasea el gasoil, que prevén el abastecimiento se normalizará en 10 días, la producción de petróleo fue la mayor desde el año 2011, y el no convencional logra nuevo récord. Alcanzó en mayo un total de 584.000 barriles por día marcando un crecimiento interanual del 14%, siendo la más alta en 20 años. Por su parte el crudo no convencional, llegó a los 241 mil barriles aproximados cada 24 horas, representando el 41% de la producción total del país, con un crecimiento interanual del 57%. El gas llegó a los 136 millones de metros cúbicos por día, un 12% más que el mismo mes del año pasado. La producción del no convencional también fue la más alta de la historia con 76 millones de metros cúbicos diarios, que equivale al 56% del total país, siendo 39% más que igual periodo del año 2021.