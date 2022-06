El hecho se produjo por un cortocircuito en el medidor de una casa ubicada por Irigoyen casi Salta. Merced al rápido actuar de un par de tarjeteros que se encontraban allí, con la colaboración de un matafuego prestado, lograron extinguir las llamas y controlar la situación. Cerca de las 10:00 de la mañana de hoy, se registró un principio de incendio en una casa ubicada por calle Irigoyen. El siniestro se produjo como consecuencia de un cortocircuito en un medidor.

Tras el episodio las llamas comenzaron a elevarse ocasionando preocupación en los transeúntes. Merced a la colaboración de los tarjeteros del espacio, se extinguió el fuego con el uso de un matafuego prestado por un conductor. Frente a la inminente situación que por poco pudo no se convirtió en un hecho más grave; un solidario hombre no dudo en frenar la marcha del vehículo y socorrer con un extinguidor que otro sujeto roció a la superficie afectada, dando fin al incendio. Frente a un pequeño gentío que se estaba sumando para observar el hecho, las llamas se consumieron merced al rápido actuar de los tarjeteros.

Después llegaron los bomberos de la policía de Corrientes, para verificar que no haya heridos y que el fuego, efectivamente, fuera extinguido.

Foto época