Alfonso Lomas, un paraje ubicado a 34 kilómetros de la ciudad de Mercedes. Se llega desde la ruta provincial 29, por un callejón de no más de 1500 metros. Bueno decir que se llega, sería algo utópico. El acceso no tiene la categoría de intransitable, sino de impasable. Los habitantes del lugar, algunos con problemas y tratamientos de salud, deben recurrir a caballos y bueyes, animales de carga como en 1810, en épocas de la colonia, para poder salir del poblado. La otra alternativa de los habitantes es realizar un reality show de supervivencia, como atractivo de la zona. Si no es mucha molestia, Vialidad podría arreglar un poco ese lugar.