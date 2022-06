En el Corrientes Tennis Club y en el marco del Challenger de Corrientes, Leonardo Mayer se despidió definitivamente del tenis. El ídolo correntino, junto a su comprovinciano Ignacio Monzón, perdió ante la dupla peruana Conner y Arklon Huertas del Pino, por 6-1 y 7-6.

Mayer y Monzón perdieron ante los peruanos en la segunda ronda del Challenger de Corrientes. Con este resultado, Leo se despidió de manera profesional del tenis, en su tierra y ante su público.

Otro correntino que se despidió hoy del certamen fue Lautaro Midón, que cayó en octavos de final ante el brasilero Joao Lucas Reis Da Silva, por 6/3, 1/6 y 7/5.

El Challenger de Corrientes se juega sobre canchas de polvo de ladrillo en las instalaciones del Tennis Club, y reparte un total de u$s37.520 dólares en premios. El máximo favorito del certamen es Juan Pablo Ficovich que este viernes se medirá por la segunda ronda ante el panameño Nick Hardt.

La historia del tenis correntino encontró a su actor principal hace muchos años. Lo que logró Leonardo Mayer en el circuito profesional formó una realidad que supera cualquier ficción en el deporte. Y si a eso le faltaba un capítulo más, para un final feliz y emocionante, fue que Leo pueda jugar un partido por los puntos en la misma cancha que forjó sus primeros golpes.

Eso sucedió ayer. A las 18:39 del 15 de junio, Mayer ingresó a la cancha principal del Corrientes Tennis Club para jugar el primer partido del cuadro de dobles. Su primer partido como profesional en la cancha que más disfrutó como amateur.

Lo acompañaba el correntino Ignacio Monzón como su dupla y de rivales tenía a otro correntino, el juvenil Valentín Velázquez, que formó pareja con el dominicano Nick Hardt. En 1 hora y 26 minutos, la victoria de Mayer-Monzón se dio en sets corridos, por 6-4 y 6-2.

Una reseña que formará parte de la historia del tenis correntino.

El partido tuvo momentos de equilibrio, entre la experiencia de Mayer, el presente de Monzón; frente a Hardt y el futuro de Velázquez.

Pero siempre tuvo el protagonismo del binomio Mayer-Monzón, que se llevaron el primer set en 42 minutos y después, desde su servicio, pudieron sellar la victoria que lo pone en segunda ronda.

Recuperación del tobillo derecho de Ignacio Monzón mediante, el partido de los cuartos de final para la dupla local, enfrentando a la pareja peruana, segundos preclasificados, integrada por los hermanos Conner y Arklon Huertas del Pino. El partido está previsto cerrar nuevamente la agenda del court central, no antes de las 16:00.

Pero este trascendental match tuvo su contexto. Más de mil personas colmaron las tribunas que durante una semana le dan un marco profesional al CTC. Y vibraron desde muy temprano por la “revolución Mayer“.

Desde el chico que comenzó en febrero en la escuela de tenis, hasta el dirigente que lleva décadas forjando la vida social y deportiva en el club, remarcaron en su agenda este partido.

Parecía guionado. Hasta la adversidad que mostró la dupla Hardt-Velázquez y que por momentos puso en jaque el servicio rival. La resiliencia de Mayer para hacerse cargo del partido cuando Monzón se dobló el tobillo. Es que la dupla forjada hace un par de semanas fusionó lo mejor de cada uno: experiencia y mentalidad de Leo, con el presente y físico de Nacho.

¿Por qué Monzón es la dupla del Yacaré en su semana más emocionante?

Fue decisión consensuada para dejar un legado al mejor rankeado de los correntinos. Estaba guiñado. Y Leo se dio el gusto.

“Es hermoso jugar en esta cancha”

La noche especial para Leonardo Mayer que, por primera vez, pudo jugar de forma oficial, ante su público y en el court central del Corrientes Tennis Club. Y pudo avanzar a segunda ronda. Una jornada redonda: “Fue un partido difícil, sobre todo porque hace un año no competía. Me costó mucho encontrar el ritmo de competencia, pero me relajé bastante en el comienzo y “Nacho” (Monzón) jugó un gran partido y me ayudó mucho”, destacó Leo tras el partido. Y agregó sobre el marco de público presente: “Con respecto a la gente, sólo palabras de agradecimiento. Jugamos contra otro correntino y la gente se portó muy bien. Lindo marco para vivir este partido”.

Leonardo Mayer llevaba meses inactivo por lo que analizó que “jugué de menor a mayor, me sentí mejor a lo último. Es hermoso jugar y pude hacerlo en esta cancha. Antes de hacerlo le dije a Nacho, que el torneo lo jugamos a ganar, pero muchas veces se complica, cómo se dan los partidos. Hoy lo hicimos bien y eso es importante para seguir”.

Hielo para el tobillo de Monzón

El partido cerraba la jornada y jugaba el segundo sets, en 1:07. Parcial 3-2 para Mayer y Monzón. Es Ignacio el que busca en el fondo y se le va larga: “Un poco de mala suerte tuve, choqué con el cartel y se me fue un tanto el tobillo. Con un poco de estribo y de ganas pudimos terminar el partido”, asumió el correntino. Y despejó las dudas: “Voy a seguir en el torneo, voy a recuperarme”.

Mariano Blanco

Diario época