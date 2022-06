La señora Romero forma parte de la nueva plana mayor policial y es la primera mujer en integrar la cúpula de la Policía de Corrientes. “Es un orgullo; quiero decirles a todas que se puede, con trabajo, eficiencia, capacitación y profesionalismo, se puede llegar”, sostuvo al respecto Gloria del Carmen Romero, flamante comisario general, ahora a cargo de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión Del Delito de la provincia de Corrientes.

En la mañana de este jueves 9 de junio, mediante un acto en el patio central del histórico edificio de jefatura, asumió la cúpula de la Policía de Corrientes entre las que ahora forma parte Gloria Romero, Comisario General a quien le fue designado el liderazgo de la Dirección de Asuntos Judiciales y Represión del Delito de la provincia.

PRIMERA

Se trata de la primera vez en la historia de Corrientes que una mujer asume un cargo en la plana mayor con la jerarquía máxima. “El haber llegado y haberme elegido por mi trayectoria dentro de la policía, es un orgullo”, sostuvo. El logro de Carmen no fue al azar, anteriormente estuvo a cargo de la División de Delitos contra la Integridad Sexual, durante 14 años, de los cuales 11 fue jefa titular. Cuenta con experiencia en varias comisarías del interior, del área de Capital y en todo lo referente a la problemática de violencia de género, familia, niñez y adolescencia. “Es decirles a todas que se puede, con trabajo, eficacia, capacitación y profesionalismo se puede llegar. Hoy estoy acá abriéndoles la puerta a todas ellas y siento que estoy representando a cada una”, remarcó y agregó que “con tres soles, ahora estoy dentro de la plana mayor, pero anhelo, sueño y es una expectativa que la próxima gestión sea de cuatro soles, y que llegue una mujer es mi anhelo. Es sacrificio, capacitación, y apoyo del uno al otro día a día”, manifestó.

Alagó el acierto al nombrarla como la autoridad máxima de la dirección, considerando que “fue una buena óptica el hecho de no crear una dirección general pura y exclusivamente para una mujer, cuando ya tenemos una dirección general de la cual depende la Comisaría de la Mujer como de delitos sexuales”.

“Colocar a una mujer en ese lugar es parte de la historia de la policía, por tener a una representante mujer, no solo en la plana mayor sino en la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito”.

“Tenemos un trabajo equitativo y es un orgullo que en el grupo de plana mayor con el jefe y el subjefe de policía integre a una mujer, no solo el hecho de estar hoy acá. Como sanluiseña, como mujer, es un orgullo, un honor, y espero seguir trabajando como lo vengo haciendo”, concluyó.