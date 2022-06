La inseguridad reina en Santa Catalina. No hay detenidos por el hecho que se registró a plena luz del día. En un carro cargaron los electrodomésticos. Los delincuentes desvalijaron la vivienda a una familia en el barrio Santa Catalina, informaron fuentes de la policía. Los malhechores se llevaron todos los electrodomésticos y lo que encontraron a su paso, pero le dejaron el colchón como si se tratara de una burla del destino que le tocó pasar a la pareja que tiene una hija de 11 años que ya no quiere volver a su casa que, por el momento, se encuentra vacía. La inseguridad está en sus niveles más altos y las críticas vienen hasta de los propios, por lo que se está rumoreando -casi confirmado- que las próximas horas habrá cambios en la cúpula de la fuerza que no muestra reacción ante la problemática. Este hecho de inseguridad se registró el domingo en la mañana, en las 350 viviendas de Santa Catalina. Rubén y su esposa fueron a misa en la Iglesia La Merced en la zona céntrica. Luego fueron a almorzar a la casa de familiares lo que les llevó varias horas entre el ida y vuelta.

Fue el tiempo que tuvieron los delincuentes para realizar esta especie de “mudanza” en carros con tracción a sangre en que se llevaron cocina, heladera, horno, televisor, acolchados, ropa, utensilios de cocina, además de otros elementos entre los que están la medicación de la esposa, quien tiene que inyectarse insulina a diario, lo que representa un contratiempo para su salud que debe solucionar de manera urgente. Serían varias personas las que actuaron ya que, para cargar los electrodomésticos en un carro, como se especula, y luego bajarlos se necesita varios individuos. También algún vecino le tuvo que haber tirado el dato que no iban a estar todo ese día, por lo que se sospecha de un entregador.

La familia regresó el domingo a la noche, cerca de las 23:00, encontrándose con la casa “vacía”, realmente. “Cuando llegamos encontramos la puerta rota”, señaló el damnificado a canal 13. Agregó que “no creemos cómo pasó todo esto durante el día y nadie vio nada. Barretearon y abrieron todas las puertas. Hay huellas de caballo nomás”. Dieron aviso al personal del servicio 911 que informó a los diferentes móviles que llegaron al lugar y dieron contención a los damnificados, quienes se encontraban muy nerviosos. No hay detenidos, según se informó. Luego de la denuncia de Rubén Da Silva, el dueño de casa, se inició una causa caratulada como “robo”. Por cuestiones de jurisdicción el sumario está a cargo de la Comisaría 23ª.