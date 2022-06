Pidió articular políticas públicas entre Provincia y Nación. Los senadores del Frente de Todos acompañaron este jueves en la 9ª sesión ordinaria del Senado, la sanción del proyecto de Ley para convertir en municipio la Colonia El Caimán. “Nos parece oportuno y saludable avanzar con esta ley y hubiese servido de mucho haberla tenido antes para hacer frente a los incendios del verano pasado”, resumió el senador José Pitín Aragón.

En la 9ª sesión ordinaria del Senado de la provincia, el bloque de senadores del Frente de Todos acompañó el proyecto de Ley para municipalizar Colonia El Caimán, actualmente jurisdicción dependiente de San Miguel. El proyecto fue aprobado por la Cámara Alta y girado a la Cámara de Diputados para su media sanción que concretará la creación de una nueva comuna en la provincia.

Antes de la votación sobre tablas el senador del Frente de Todos, José Pitín Aragón, destacó que “nos parece oportuno y saludable declarar municipio a la Colonia El Caimán, todos hablamos con sus habitantes y con el intendente de San Miguel. “Si hubiésemos contado antes con esta ley –dijo- quizás en el verano podríamos haber enfrentado de otra forma los incendios ocurridos en toda esa zona de la provincia”, reflexionó.

El legislador puso de relevancia a “El Caimán como un ejemplo que la política puede ayudar y que los estados Nacional, provincial y comunal deben arbitrar políticas públicas que mejoren y ayuden a la gente”. Destacó que el tratamiento de la norma “nos parece acertado en este tiempo, que esta municipalización sea en un año que no es electoral y que se entienda que no hay cuestiones o urgencias políticas de por medio”.

El proyecto fue votado favorablemente en general y particular, incluido los anexos con la documentación de planos y mapas de lo que serán las delimitaciones jurisdiccionales del flamante municipio que actualmente pertenece a la comuna de San Miguel.