Los transportistas de carga aseguran que sigue faltando gasoil “en casi todo el país”. La situación lleva más de dos meses y el Gobierno prometió aumentar la importación para garantizar abastecimiento. El presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Roberto Guarnieri, aseguró que la escasez de gasoil se observa “en casi todo el país” desde hace más de dos meses y advirtió maniobras especulativas con el precio de venta de ese combustible.

“Falta gasoil en casi todo el país. El gobierno dice que en estos días se va a normalizar el abastecimiento del gasoil. Nosotros esperamos que así sea, pero no sabemos cómo van a hacer”, sostuvo el dirigente. El Poder Ejecutivo garantizó que aumentará la importación y promoverá un incremento en la producción de gasoil para solucionar el desabastecimiento del combustible que afecta la actividad económica en varias provincias. Investigará la especulación con el precio de venta de ese combustible, ya que en varios puntos del país se vende a valores superiores a los oficiales.

Según Guarnieri, la escasez de gasoil “lleva casi 70 días. La situación empezó un poquito antes que comenzara la cosecha gruesa y se fue agravando con el correr de los días”.

“Primero, nos dijeron desde el gobierno que faltaba gasoil por la guerra en Ucrania y era cierto, porque la Argentina compraba este combustible a Rusia. Y como ese país no entregaba, había que salir a comprar en otro lado”, comentó y señaló que “nos dijeron que se había stockeado el campo con gasoil para levantar la cosecha, y esa también podía ser una realidad”.

“Después siguió pasando el tiempo y el gasoil no aparecía. Hoy, sigue faltando en todos lados, en casi todas las provincias, sobre todo las del norte”, enfatizó el empresario por radio Rivadavia. Comentó que algunos expendedores, aprovechando la alta demanda, “ven la oportunidad y venden gasoil a entre $180 y $200 por litro”. Aseguró que los transportistas de carga “estamos viajando ahora mucho menos de lo que viajamos normalmente”. Las últimas horas, el secretario de Energía, Darío Martínez, indicó que el pico de demanda se produce por “un crecimiento de la actividad económica”. Alertó que esa situación “hace que existan actores del circuito de comercialización que especulen con el precio”. Puntualizó que la demanda de gasoil creció 17% en abril, “tocando récords históricos de ventas y no solo la demanda total está por encima de la prepandemia, sino que mantiene su ritmo creciente”.