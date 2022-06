En un verdadero relato salvaje, un ex juez de Paz de General San Martín (Chaco), según videos y testimonios del hecho, acuchilló a un joven de 22 años por un reclamo a raíz de un trabajo eléctrico en su camioneta, supuestamente que dejó inconforme al hombre de 70 años, que extrajo de sus ropas un cuchillo de grandes dimensiones y apuñaló varias veces al trabajador que tiene un micro emprendimiento sobre calle Medrano en la capital correntina. “Te salvaste de milagro, de milagro estás vivo”, le habrían dicho en Medicina Legal, a donde fue derivado el muchacho, después del hecho que casi le costó la vida hace una semana. La daga le perforó la zona intercostal y por poco no tocó órganos vitales.

Fueron lesiones no tan graves, porque “mi hermano se puso de perfil y no entró más el cuchillo”, aseguró su consanguíneo en declaraciones a la prensa. El hecho sangriento e increíble por un reclamo de un trabajo, aparentemente mal realizado, se dio en el barrio Güemes el jueves pasado.