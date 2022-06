Alejandra Eliciri apuntó que “este cambio es un desafío y estamos en una transición”. La futura ministra de Turismo Provincial, comentó las expectativas por su designación. Sostuvo “me tomó de sorpresa, pero he tenido, en algún momento de mi carrera profesional, Desarrollo Turístico, pero me tomó por sorpresa la propuesta; y agradezco al gobernador por la confianza”, remarcó.

Una trayectoria profesional y militante llega al Ministerio de Turismo.

Eliciri se suma al gabinete provincial en reemplazo de quien se venía desempeñando en el cargo, Sebastián Slobayen. La nueva funcionaria prestará juramento el lunes 4 de julio en Casa de Gobierno. Consultada sobre su contacto con el ministro saliente, Sebastián Slobayen, Eliciri admitió que “estamos en comunicación constante; el trabajo que ha venido realizando el Ministerio de Turismo estos años y el alcance en turismo en la provincia es muy bueno. La idea es seguir trabajando en los mismos lineamientos”. Sobre los objetivos, a la ingeniera expresó le “gustaría reunirme con el ministro saliente, ver en qué etapa se encuentran los proyectos y programas que viene llevando adelante el ministerio”, puntualizó. “Este cambio, pasar de ICAA al Ministerio es un desafío por demás interesante por la temática, así que estamos en esa transición y lo estamos tomando con bastante calma”, describió.

“No nos vamos a salir de los objetivos del Plan Estratégico 2030 planteado para los distintos sectores, productivos y el sector turístico, porque ese trabajo ha sido muy enriquecedor porque está construido desde los distintos sectores que han participado”, resaltó Alejandra. En lo personal “todo lo que tiene que ver con el turismo relacionado con la naturaleza me gusta muchísimo”.

“Corrientes tiene lugares inmensamente ricos, no solo en diversidad y naturaleza sino en riqueza cultural, histórica”, sostuvo. En cuanto al rol de la mujer en la política, la flamante ministra manifestó que “el gobernador en su Gabinete, demostró darle una participación a la mujer. La mujer en la actividad política es importante con el aporte que hace, con su visión, y creo en estos últimos años ha cobrado importancia. También depende mucho de las mujeres en sí, del interés que tengamos en participar en política. Más allá que hoy estemos en una etapa de los derechos que hemos ganado, he participado siempre por más que la situación no era la misma”, reflexionó.

De la ley de Paridad, consideró que “me parece muy bueno, que se esté hablando hoy, de paridad en lo que tiene que ver a la Legislatura, es un paso muy importante, estoy a favor de esto”.

La inminente ministra de Turismo, afirmó que “el desarrollo del Iberá se pudo realizar, después de muchos años, con muchas acciones, como se desarrolló en la parte histórica cultural. La promoción del turismo es fundamental sino es muy difícil lograr que avance”.