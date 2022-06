El stock que envían las petroleras no alcanza ni para medio día. Los estacioneros aseguran estar al borde del caos por la carestía de gasoil. Los días pasan y la escasez de ese combustible golpea al sector y también al transporte de carga y el agro, sus mayores compradores. El vicepresidente de CESCOR, Oscar Pacheco, retrató el presente en los surtidores y se esperanzó con un anuncio que este lunes haría YPF.

Los choferes de camiones se pasan datos por redes sociales para conseguir el combustible en ruta. “La faltante de gasoil y el contexto general de la economía nos ponen en una situación realmente difícil. Estamos al borde del caos, esperamos que el lunes haya un anuncio de YPF que nos brinde mejores expectativas”, confirmó el vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Corrientes (CESCOR), Oscar Pacheco.

El empresario acotó que “a muchas expendedoras se le hace complicado sostener toda su estructura si no tiene el suficiente stock para vender”. Describió que “cotidianamente recibimos un promedio de entre 7 mil y 13 mil litros de gasoil. Bajo la coyuntura actual, ese volumen nos alcanza sólo para cubrir entre cuatro y seis horas del día. A veces con suerte nos dura ocho horas, después hay que cruzar las mangueras. Si nos mandarán el doble quizás, dado este presente, venderíamos todo”.

Desde cuándo comenzaron a registrar la faltante. El vicepresidente de CESCOR consignó que “hace dos meses aproximadamente. La situación no es nueva y en su momento alertamos que se podía dar este escenario de camiones varados en las playas de las estaciones esperando el combustible. La gente del agro tampoco la tiene fácil”. Añadió que “esta crisis afecta con mayor fuerza al transporte y al agro, los camioneros tienen grupos en redes sociales en los que se avisan si hay diésel en tal o cual estación de ruta. Nosotros vendemos el gasoil con un cupo máximo de 200 litros por camión y se lo cargamos directamente al tanque, no despachamos a los que vienen con batanes (carros cisterna)”.

“En bidones permitimos cargas hasta de 60 litros. La imposición de cupos no es algo que nos guste, pero es una medida para tratar de hacer que el stock disponible llegue a la mayor cantidad de clientes”, enfatizó. Pacheco refirió que “a los camiones de transporte internacional le vendemos sólo gasoil Infinia y a $240 pesos, como lo estableció una medida nacional de YPF”. Insistió que “aguardamos un anuncio que YPF haría este lunes -sin brindar precisiones-. Todos queremos que esta situación mejore porque hay muchas fuentes de trabajo en riesgo en este sector”.

Foto época