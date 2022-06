Insólito criterio de un funcionario para medir un ataque sexual. La mentira tiene patas muy cortas. El subsecretario de Seguridad de Corrientes, Osvaldo De los Santos García, salió a justificar en declaraciones a la prensa, el ascenso a comisario general y la designación de Sergio Rubén Sánchez como titular de la Dirección General de Personal y Formación Policial, estando imputado de un delito contra la integridad física y moral de una mujer, cometido en el año 2015. De los Santos García le aseveró a la periodista María Mercedes Vázquez, que la situación de Sánchez, le fue informada al gobernador Gustavo Valdés. También, que la denuncia fue realizada hace 5 años por una suboficial que trabaja con el acusado.

“Se lo acusa de acoso y no de abuso ni violación, como dicen algunos medios”, aseguró el funcionario del Ministerio de Seguridad. Noticias Taragüí tuvo acceso al expediente, en él se resuelve el procesamiento de Sergio Rubén Sánchez por Abuso Sexual Simple Artículo 119 Primer párrafo del Código Penal de la Nación. Un fallo que sería ratificado por la Cámara. Se le dictó la prisión preventiva, la que no se hizo efectiva, dándole la posibilidad que quede en libertad mientras se sustancie la causa. Si es como sostiene el subsecretario de Seguridad de Corrientes, que le comunicaron del proceso al gobernador Gustavo Valdés, simplemente no le dijeron la verdad. Nadie puede pretender que el mandatario provincial vaya hasta el juzgado a pedir las actuaciones penales contra un policía, para eso están sus asesores y demás funcionarios del gobierno, quienes cobran un sueldo por su labor. En este caso, le mintieron.

“Es un excelente profesional. La causa se investiga hace cinco años y la Justicia aún no se ha expedido”, detalló De los Santos García como achacándole al sistema judicial la demora. Ocurren dos cosas para que se atrase un proceso. Una, realmente existe cierta lentitud en los Juzgados y Fiscalías que, sin embargo, deben atender alrededor de 1.000 denuncias por turno. La otra, las chicanas de la defensa de los imputados para estirar y evitar todo lo posible llegar a la instancia del juicio oral, buscando la prescripción de la causa, como muchas veces sucede.

El último movimiento del expediente que involucra a Sánchez, se produjo días atrás, cuando se le citó por cedula a su víctima de abuso, la que deberá presentarse el jueves 23 de junio en el Juzgado de Instrucción y Correccional de Ituzaingó a la audiencia de suspensión de Juicio Prueba.

Está petición, fue a requerimiento de la Defensa de Sánchez hace 6 meses, con la idea de dilatar más la causa al paralizar las actuaciones durante ese lapso y frenar la elevación al debate oral. Los abogados del ahora integrante de la Plana Mayor de la policía, saben que está solicitud deberá ser rechazada in limine, atento que la suspensión de juicio a prueba no es procedente cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito, Artículo 76 Bis del Código Penal Argentino. Justamente el abuso sucedió en una sede policial y en horario de trabajo. No hay dudas que si la justicia en este caso demora, es por otro ardid de los representantes legales del imputado.

Sergio Rubén Sánchez, fue nombrado como titular de la Dirección General de Personal y Formación Policial el jueves. Este viernes en su primera actividad decidió visitar la Comisaria de Villa Olivari, donde casualmente trabaja su víctima y, el lugar, donde habría cometido el abuso sexual. El cargo que tiene ahora Sánchez, es justamente para decidir los traslados de los uniformados a cualquier punto de la provincia. Tiene la Birome, y a 24 horas de su ascenso, no disimuló y la ostentó. No hay dudas que este viernes fue a meter presión, a quienes pueden ser posibles testigos del episodio de violencia de género del que se lo acusa, como también a su víctima, quien se halla indudablemente en una situación de pánico. La querella deberá pedir una orden de restricción para salvaguardar la integridad no solo laboral, sino psicológica de su representada. Infelizmente esto ocurre en Corrientes.