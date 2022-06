Ernesto Sanz halagó virtudes de Gustavo Valdés y subrayó que “el radicalismo tendrá un candidato a presidente” El exsenador nacional Ernesto Sanz brindó una entrevista (vía Zoom) al programa Debate Interior de Ñande Cable Bella Vista. No dudó en calificar a Valdés como “un referente importante de la nueva generación política del país”.

“La UCR seguirá dentro de JxC y tendrá un candidato a presidente”, recalcó. Dejó muchas definiciones. “Nunca se está tan cómodo dentro del radicalismo”, dijo Ernesto Sanz, y aclaró que “en este presente vivimos una realidad muy interesante. Hace años hay un proceso de fortalecimiento de la UCR que se avizora a partir de las buenas gobernaciones de Valdés en Corrientes, Morales en Jujuy; Cornejo y Suárez en Mendoza”.

El mendocino subrayó que “lo más fuerte fue la recuperación del poder del radicalismo en dos lugares que fueron siempre un déficit: CABA y AMBA”. Analizó que “los radicalismos del interior, siempre sobrevivieron, pero era una necesidad urgente recuperar el radicalismo central”.

“Gustavo Valdés es una de las figuras más fuertes de la nueva generación política. Soy amigo personal de Gustavo Valdés. Lo estimo y admiro mucho. Es una de las figuras jóvenes no solo de la UCR sino de la política nacional. En el contexto nacional es una promisoria figura. Es un orgullo exhibirlo desde el radicalismo porque es referente de la nueva generación radical que no le tiene miedo al poder, ejerce al mismo con una clara visión de desarrollo”, opinó Sanz.

Según el mendocino “Argentina necesita dirigentes que tengan una visión estratégica de desarrollo, con un capitalismo humano, y Valdés tiene eso en la cabeza”.

“Si habría muchos Valdes en Argentina podríamos salir del atolladero“, dijo. Respecto a la posibilidad de pelear por la candidatura presidencial, Sanz recalcó que “eso depende de él. Si tiene ganas y sale a caminar el país sería bárbaro. No va a estar solo porque hay varios. Si siente la vocación tiene las condiciones para hacerlo”.

CANDIDATO RADICAL

“Hay un radicalismo muy fuerte dentro de JxC y eso genera expectativas. Tenemos candidatos a presidente y así ayudamos a formular un programa que entusiasme de cara al 2023. No es un capricho ni una decisión tomada de los pelos: es consecuencia del fortalecimiento, de un crecimiento”, analizó Sanz.

“Al final del camino, al dirimir las candidaturas en las PASO, el radicalismo ya decidió que tendrá un candidato a presidente. Eso se decidió y es la consecuencia de este nuevo periodo”, recalcó.

VARIOS NOMBRES

“La decisión que también se tomó es que además de tener un candidato en la cancha hemos abierto la puerta para que todos puedan trabajar tranquilos, generando adhesiones y hacia fin de año o principios del año que viene podamos resolver quién será el candidato radical”, propuso el exsenador. Y al dar nombres no dudó: “hay muchos… Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Facundo Manes, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau. Felizmente tenemos varios”.

FALSO FEDERALISMO

Sanz reconoció la excesiva implicancia del GBA en las decisiones políticas-electorales: “Con dolor me cuesta reconocer el excesivo peso de la provincia de Bs As y sobre todo el conurbano bonaerense en la definición del rumbo del país”.

“Eso habla de un país que ha perdido su condición federal. Pero es la realidad y hay que transformarla. Y la vuelta a la relevancia del radicalismo bonaerense tiene que ver con esa transformación”, sostuvo.

Para Sanz “es interesante pensar en la elección indirecta. En algún momento se deberán tomar decisiones para retomar el federalismo”. Y apuntó que “más allá de los errores, en el Gobierno de Macri hubo un fortalecimiento del federalismo: es mucho más que la coparticipación. Si elaboramos un presupuesto nacional y éste gran parte se queda en el conurbano eso no es federalismo. Y si los votos que definen elecciones son los del conurbano, eso tampoco es federalismo”.

DENTRO DE JxC

“El radicalismo estará dentro de JxC. A nadie se le ocurre estar fuera”, expresó de manera contundente Ernesto Sanz, y agregó que “fuimos fundadores cuando se llamaba Cambiemos y siempre estuvimos y ahora con más relevancia. Vamos a ir a las PASO dentro de JxC”. Y se refirió a las internas del radicalismo: “siempre tuvimos corrientes internas de pensamiento. Lo que sucede es que en épocas pasadas esas líneas estaban diluidas porque había que salvar el partido. Ahora es distinto”.

“Ahora hay un movimiento federal fuerte (con Valdés, Negri, Morales y yo), y hay otra línea más centralista”, analizó.

AL PERONISMO SE LE TOLERA

Consultado por las exigencias sociales con cada gobierno, Sanz sostuvo que “la gente es más exigente con el radicalismo, que al peronismo. Al peronismo se lo tolera más”.

“El peronismo tiene herramientas para evitar explosiones sociales. Ellos controlan la calle y eso hace que ante un gobierno que no da respuestas, hoy no haya explosiones o crisis. El radicalismo nunca tuvo esa barrera de contención”, se sinceró y opinó que “el peso colectivo lo tienen las organizaciones sociales. Lo perdieron los sindicatos”.

“Los gobiernos no peronistas tienen la mecha muy corta. Y los peronistas tienen otras opciones”, insistió.

MACRI

“Las declaraciones de Macri, con revisionismo histórico mediante, le hacen mal a JxC. hacer revisionismo no sirve. Las coaliciones se sostienen con una mirada hacia delante”, opinó el referente radical, al referenciar los recientes dichos del expresidente. Y al analizar su gestión recalcó que “en su gobierno hubo un crecimiento de los planes sociales y eso fue un gran error. Se apuntó a entregarlos a las organizaciones sociales y no a quienes lo necesitaban realmente. Esas organizaciones supuestamente garantizaban la paz social”.

SIN MARGEN DE ERROR

Para Sanz “está claro que el próximo gobierno no tiene margen ni tiempo para mirar para el costado. Tiene que llegar desde el primer día con un plan concreto y acciones directas. Sin magia. La oposición debe decir la verdad desde ya: con qué país se encontrará y de las medidas que pueden ser dolorosas, pero deberán tomarse”.

SANZ EN EL FUTURO

Cuando se le preguntó qué aspira a futuro en lo personal, dijo que “en ningún lugar de candidato. Ya terminó esa etapa. Estoy ayudando en un segundo plano. Es una decisión personal y de vida”.

GOBIERNO NACIONAL Y SU PECADO ORIGINAL

Sanz tampoco evitó hablar del gobierno nacional: “Alberto Fernández tiene una total falta de liderazgo”, y agregó QUE “este gobierno nació con un pecado original: la división ente dos personas. Primero lo disimularon, pero ahora se convirtió en una guerra terrible”.

MISMOS Y REPETIDOS ERRORES

“Tengo autocrítica y me hago cargo de los errores del gobierno de Macri del que fuimos parte. Pero los errores de la política se suceden de gobierno a gobierno y no somos capaces de cortar. Los errores son porque se hacen cosas iguales y no somos capaces de cambiar. Por eso la sucesión que viene es la posibilidad. Porque hay que salir del error y hacer cosas distintas”.