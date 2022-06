Ezequiel Chirino tildó de “cobardes” a los que organizaron la fiesta. “Los que organizaron la fiesta son una manga de cobardes“, sostuvo el papá del subteniente Matías Chirino, quien falleció la semana pasada tras una presunta ‘fiesta de iniciación‘ en el regimiento de Paso de los Libres. En Córdoba, se reunió con el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de División, Guillermo Olegario Pereda, quien le expresó “el apoyo total” de la fuerza.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, se reunió con Ezequiel Chirino, padre de Matías, el joven que falleció tras una ‘fiesta de iniciación’ en Paso de los Libres. Chirino confirmó que vendrá a Corrientes la semana entrante para ampliar la denuncia y apuntó a “los que organizaron la fiesta son una manga de cobardes”. El general Pereda, se encontró en el Batallón de Arsenales de Holmberg con Ernesto Ezequiel Chirino, el padre del subteniente Ezequiel Matías Chirino, quien falleció el fin de semana tras tomar parte de una fiesta de iniciación en el Escuadrón de Paso de los Libres.

El encuentro se desarrolló en el distrito Santa Catalina del Ejército y además de Pereda participaron de la reunión el general Carlos Maldonado, titular del distrito de Paso de Los Libres, donde se produjo el deceso, tres auditores y un abogado de la fuerza. Exequiel tras el encuentro confirmó que “estuve con su abogado, me dijo que iba a aplicar todo el peso de la ley y me ofreció toda su disposición hacia nuestra familia”. Si está conforme con todo lo actuado hasta el momento, manifestó: “por el momento estoy muy conforme”. Si el Ejército hizo la denuncia penal, afirmó que “sí, así es”. De las medidas que se tomaron contra once efectivos que estuvieron esa noche, Chirino mencionó: “sí, lea tomaron declaración y los separaron de sus cargos”.

“Vamos a ampliar la denuncia en Paso de los Libres, la semana que viene, por cosas que me fui enterando y por los chats del teléfono”, remarcó. Si habló con alguien que estuvo esa noche con su hijo, Chirino, enfatizó que “son una manga de cobardes, en especial Facundo Acosta que es uno de los cabecillas y responsables de todo esto“.

PROCESO JUDICIAL

La justicia federal aguarda para avanzar con la investigación que la justicia correntina se declare incompetente en la causa por la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino de 22 años, ocurrida tras un rito de “bienvenida” del que participó en una unidad militar de la localidad de Paso de los Libres, ubicada a 370 kilómetros de la capital provincial.

“Estoy esperando, porque el juez me ha delegado la investigación, que en sede provincial se declaren incompetentes para comenzar a realizar medidas que son importantes para mí debido a que tengo que comprobar todos los hechos”, aseguró esta mañana el fiscal federal de Paso de los Libres, Fabián Martínez.

