Ex ministro de Salud, dos veces senador provincial y actual monotributista de IOSCor. Fue ministro de Salud de Corrientes durante el primer gobierno de Ricardo Colombi. Después senador de la provincia por 12 años, al ser beneficiado con una reelección en esa banca que tiene mandato de 6 años. En su momento en Curuzú Cuatiá, socio propietario de un importante sanatorio de esa pujante localidad.

Percibe una buena jubilación como ex legislador acumulando sus años de alto funcionario del Poder Ejecutivo. Debe tener algún negocio más como todo dirigente político. A David Rolando Dos Santos, considerado un prócer, puertas adentro del radicalismo, al parecer su privilegiado sueldo público y demás ingresos no le alcanzan para vivir. Tanto que mensualmente cobra con una factura de monotributista, por $150 mil pesos por mes. Según se pudo averiguar, sería asesor del eterno interventor del IOSCor, Raúl Esquercia. Dicen que de vez en cuando realiza actos de presencia por la obra social estatal, quién sabe… para justificar sus honorarios.