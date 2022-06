Todo ocurrió en el barrio capitalino Pío X, en una pelea por venta de drogas, tiroteos y un joven herido de tres impactos de bala. Son grupos enfrentados, con el trasfondo de una disputa por las “zonas” del negocio vinculado al narcotráfico. La persona lesionada sería amiga de una de las partes y la “ligó de arriba”. Los autores querían vengar una agresión de días atrás.

La venta de drogas en esta populosa barriada de la capital correntina sería el trasfondo relacionado a recientes tiroteos en la vía pública. En uno de los casos un joven resultó herido de tres balazos: salvó su vida de milagro al cubrirse con un brazo y correr bajo una lluvia de proyectiles.

Por el delito caratulado como “lesiones agravadas por el uso de arma de fuego” existen dos detenidos: el presunto autor material de los disparos y un amigo que manejaba la motocicleta en la que huyeron a elevada velocidad.

Con el correr de los días trascendieron detalles de lo sucedido en la noche del domingo 29 de mayo en una peatonal cercana a la esquina de avenida Cuarto Centenario y Lisandro Segovia del barrio Pío X. Dos bandos enemistados estarían disputándose o cobrándose “viejas cuentas” relacionadas a la presunta comercialización de sustancias estupefacientes. Anselmo Eduardo M. de 22 años, sufrió un tiro en el glúteo, otro en el codo y un restante en el antebrazo cuando lo atacaron frente a un domicilio donde estaba parado. La casa no pertenece al joven sino a personas a las cuales los ocupantes de una moto 110 gris “fueron a buscar” con intenciones de vengar un ataque, también con armas, que uno de ellos habría sufrido a unas pocas cuadras dos días antes. Según información extraoficial, Anselmo M. no tendría nada que ver con la balacera anterior a la cual lo tuvo como víctima. Sin embargo, sería amigo de las personas a las cuales ambos motociclistas buscaron como objetivo del atentado.

En base al propio testimonio del muchacho baleado, la policía no tuvo inconvenientes para identificar a los sospechosos de efectuar los disparos. Efectivos de la División Investigaciones Metropolitana (DIM) detuvieron el martes en el barrio Colombia Granaderos a Lucas Ezequiel A., alias “Luquitas”, quien buscó refugio en casa de la cuñada. Horas antes, “Luquitas” evitó caer en un allanamiento a su domicilio de calle Blas Parera 2300 del barrio San Martín donde detectives de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) encontraron dos revólveres calibre.38 y 3.57. El arma de fuego calibre.38 sería la disparada contra Anselmo M. quien a consecuencia de las heridas fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Escuela.

En la vivienda de Lucas los policías hallaron una balanza digital y 13 gramos de clorhidrato de cocaína. La pesquisa posiciona a esta persona como la autora material de la agresión a tiros.

En la causa existe un segundo detenido. Se trata de Brian E., sospechado como el supuesto conductor de la moto desde la cual efectuaron los disparos hacia Anselmo. Brian resultó apresado en calle Necochea, también en el barrio Colombia Granaderos, en la que dieron con una Yamaha Crypton 110 que le fue prestada y sería el rodado empleado en la balacera. El entramado aparentemente tiene muchas aristas, en las cuales estos actores son apenas una parte de los nombres involucrados en una disputa que tuvo un pico de suma tensión apenas un par de días antes que Anselmo salvara su vida. En inmediaciones a la avenida Cuarto Centenario y La Pampa, a una cuadra del incidente del domingo, se produjo una pelea con posterior tiroteo en el que un muchacho resultó con lesiones a causa de los golpes.

Los responsables de esa agresión serían amigos y vecinos del joven baleado. Mientras que la víctima de este incidente habría sido otra persona de nombre Lucas, a su vez amigo de “Luquitas”, quien el año pasado estuvo ligado a un proceso judicial vinculado a un presunto “lavado de dinero” obtenido, como se sospechaba, de la venta de drogas.

