Será en la fiscalía de Gobernador Virasoro. Este martes ante el fiscal Julio Cazarré, prestarán declaración Manuel Santamaría y Zulema Gómez, dos de los funcionarios responsables de controlar los hogares de Menores en Corrientes. Santamaría, quien actualmente es director de la Niñez y Familia de la Provincia, es íntimo amigo de Sonia Andrea Prystupzuk, una de las figuras claves en el andamiaje de los abusos sexuales, maltratos, y tormentos que sufrían los chicos en el Hogar Rincón de Luz y María Nazareth de esa localidad.

Se investiga la muerte dudosa de un adolescente de 14 años, ocurrida en esas instituciones. Prystupzuk se encuentra con arresto domiciliario, tras haber sido imputada en dos causas acumulando varios delitos. Su encierro se dio ante una severa presión popular, que la quería ver entre rejas. Pero por sus fuertes vínculos políticos, se logró alivianarle la carga judicial, beneficiándola con una prisión en su casa.

Manuel Santamaría está señalado de haber coordinado con la asistente social, María Eugenia Cohen y la psicóloga, Olivia Steed, lo que se debía relatar tras la muerte de Claudio Florez. Estas profesionales en sus declaraciones, reconocieron que el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, les impuso, por teléfono, que la redacción del informe debía coincidir con las anotaciones del libro diario. El escrito se realizó en base a los dichos del cuidador Nelson Pintos, la última persona que vio con vida al adolescente y quien lo puso de penitencia. Reconocieron que todos acordaron dar la misma versión, como si fueran cómplices de lo que realmente no vieron e intentaron tapar. Ese amañado informe interdisciplinario llegó a manos de la justicia, como la primera evaluación de lo que supuestamente sucedió, provocando que el caso se planche algunos meses, con la idea de apuntalarlo como un suicidio. Además, prestará testimonial German Andino otro funcionario provincial en la cadena de responsabilidades, a quien se lo veía seguido en los establecimientos de la zona. Según las cuidadoras, era quien llevaba las donaciones solo para las fotos, porque los aportes nunca quedaban en los hogares. Además, testimoniará Analía Monzón, ex titular del COPNAF, Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia hasta diciembre de 2021. Los 27 cuadernos diarios que tiene la justicia en su poder, son parte de las pruebas más fehacientes que, en el llamado Hogar del Horror, los menores soportaban encierros, hambre y maltratos.

No caben dudas que muchas de estas cosas ocurrieron por la falta de control del COPNAF, la Dirección de niñez y el Juzgado de Familia. No cumplieron con su deber.

Hubo denuncias anteriores, a las que subestimaron o, en realidad, las ocultaron, tanto, que hasta se asegura, se buscan a la vez encubrir un crimen.