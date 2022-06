Aguad hizo la operación. Denuncian al ex presidente Mauricio Macri por la compra de aviones militares que no podían volar, según denunció una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que advirtió que el Ministerio de Defensa contaba con informes preliminares que alertaban sobre el estado de las aeronaves. Se gastaron casi 14 millones de euros, pero Macri mucho y nada sabía de aviones, por lo que la millonaria operatoria estuvo a cargo de un conocido de todos los correntinos, Oscar Raúl Aguad, responsable junto al finado Ramón Bautista Mestre del llamado robo del milenio en el municipio capitalino. Se embucharon 60 millones de dólares de un crédito del Banco Nación, que fueron posteriormente canjeados por CECACOR. Ocurrió en agosto del año 2000. Ahora según se desprende de la auditoría, las aeronaves “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil, razón por la cual la Marina Francesa había dejado de utilizarlas“. La adquisición de cinco aeronaves ocurrió durante el año 2017, por parte de la Armada Argentina, mediante un convenio suscripto por el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el Gobierno de Francia. El precio definitivo de transferencia de todos los materiales (aviones y elementos complementarios) fue de €12.550.000, y el pago se efectuó en una única transferencia bancaria, mientras que se abonó otra suma de poco más de un millón de euros por el servicio de transporte puerta a puerta de las aeronaves.