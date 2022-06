Será jefe de Personal. Hay polémica por las nuevas designaciones y ascensos en la policía de la provincia. La tropa está inquieta y preocupada. En marzo de 2020 el Juzgado de Instrucción de Ituzaingó procesó al entonces comisario Sergio Rubén Sánchez, quien en 2019 fue acusado por acoso y abuso sexual simple por una suboficial con la que trabajaba en Villa Olivari.

La uniformada reconoció que intentó quitarse la vida, luego de sufrir un cuadro depresivo por el episodio. “Me tocó los pechos, me besó el cuello y me quiso levantar la chomba”, afirmaría la mujer policía en su momento. Hubo marchas de repudio, que provocaron que el acusado sea retirado de esa localidad. Insólitamente en abril de ese año, sería designado titular de la Comisaría Primera de Gobernador Virasoro, teniendo paradójicamente a su cargo, el área de Delitos Contra la Mujer. Aunque usted, no lo crea.

En principio tras ser imputado, se le dictó la falta de mérito, pero la fiscalía apeló el fallo y un Tribunal de Alzada confirmó el procesamiento. El tiempo pasó y la noticia, como también las causas penales contra funcionarios públicos, quedó cajoneada y en el olvido, hasta que las últimas horas sucedió lo que pocos esperaban. Sergio Rubén Sánchez de comisario mayor, ascendería a comisario general y, como si fuera poco, sería designado jefe del Departamento Personal, integrando la Plana Mayor de la Policía de Corrientes.