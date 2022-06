Temen otra ola por las subvariantes. En Europa suben los contagios de coronavirus. Los casos aumentaron en el Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania. Las infecciones son impulsadas por las subvariantes de Ómicron BA.4 y BA.5, las que no serían más agresivas que las anteriores. El Covid19 nunca se fue, como esperaban algunos analistas. El aumento de los indicadores en las últimas semanas advierte que, de no tomar en serio lo que está sucediendo, puede repetirse lo que ocurrió con la irrupción de Ómicron. En Francia, por ejemplo, se ha vuelto a alcanzar el hito de los 100.000 casos positivos detectados en un día. Y el promedio de siete días es de 58.000 casos diarios informados. Las admisiones a cuidados convencionales y cuidados intensivos empiezan a moverse en el viejo continente. Los hospitales, golpeados por la crisis que provocó la pandemia, no quieren que otra ola los sacuda.