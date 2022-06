En la “Causa Derrumbe” del edificio de calle San Martín 652, “tenían construido ocho pisos y nunca se supervisó la obra”. Prestaron declaración tres personas. Dos de ellas coincidieron que no hubo nada de controles en el edificio de la tragedia. Se concretó una nueva audiencia en el Tribunal Oral Penal Nº1 dando continuidad a la ronda de testimoniales en la causa que se sigue contra Marcelo Mayer, Walter Bruquetas y Carlos Valenzuela por “supuesto estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona”. Por el hecho murieron ocho obreros el 22 de marzo del año 2012 en la capital provincial. El primero de los testigos, un ingeniero empleado de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, expresó que nunca hubo controles ni visitas a la obra en cuestión. Dejó entrever que la empresa constructora no habría tenido una medida de seguridad planificada.

Desde la querella, Manuel Cubilla Podestá sostuvo que “tenían construido el octavo piso y nunca hubo seguimiento de seguridad en la obra. La aseguradora se enteró de la tragedia al día siguiente”. El segundo en prestar testimonio fue un ingeniero en construcción quien tenía relación con su par Mayer porque había presentado una propuesta de cálculo de la obra, pero no fue elegida por su alto costo. “Explicó que había que tener una estructura fija independientemente del lugar donde se estaba haciendo la carga del tanque, además de señalar la falta de medidas de seguridad como la colocación de arnés a los obreros”, agregó sobre el segundo testimonio, Cubilla Podestá.

AMNESIA SELECTIVA

La declaración de la secretaria, quien trabaja hace más de 13 años y lo continúa haciendo con el imputado Marcelo Mayer, llevará a que la querella tenga un párrafo aparte en momentos de los alegatos. “No recordó los nombres de compañeros de trabajo siendo sólo tres en la oficina. No recordó qué trámite hizo, cuándo ni quién presentaba las documentaciones de la obra. Es una situación entendible al tener una relación laboral con el imputado. Esta declaración vamos a ratificar frente al Tribunal cuando sea día de alegatos”, explicó el letrado.

La ronda de testigos, que incluye 40 personas, seguirá el jueves 16 en la cual están citados a atestiguar cuatro, entre ellos funcionarios de la Municipalidad de Corrientes.

La tragedia sucedió en la capital provincial el 22 de marzo del año 2012, cuando 11 obreros trabajaban en altura en una obra con el hormigonado de una escalera ubicada debajo del tanque de agua. Al no tener la mezcla vertida, se produjo el derrumbe del encofrado del tanque con el hormigón bombeado dentro de él, provocando la muerte de ocho personas que cayeron al vacío.

Los fallecidos fueron Diego H. Rodríguez, Marcos R. González, Jorge I. Acevedo, Eduardo L. Acevedo, William A. Valenzuela, Ramón V. Zacaríaz, Enrique E. Sosa, y Paulo A. Medina. Sufrieron lesiones graves dos obreros más.