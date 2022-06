Tres son menores. El titular del SAME, Alberto Crescenti, habló tras el incendio en Recoleta y confirmó que hay cinco personas muertas, de las cuales tres de ellas son menores de edad. En la madrugada de este jueves hubo un incendio en un edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Se confirmó que cinco personas fallecieron. El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, en medio del operativo precisó que, del total de muertos, tres son menores de edad. A su vez, estimó que hubo doce pacientes que debieron ser trasladados. El médico comentó que el incendio se generó en el sexto piso de un edificio entre la Avenida Córdoba y calle Ecuador, y llegó a tomar el contrafrente, además de afectar directamente al séptimo piso. Varios de los pacientes tuvieron afecciones cardiorrespiratorias.

Entre cuatro y cinco menores de edad tuvieron que ser trasladados al Hospital de Niños. Mientras tanto, una embarazada debió ser llevada al Hospital Ramos Mejía. Alberto Crescenti comentó que vecinos del lugar aseguraron que ocho de los afectados vivían en el mismo piso donde se originó el incendio.

Todavía se desconocen las causas del fuego.

Más de veinte personas tuvieron que ser evacuadas del edificio de Recoleta por inhalación de humo tóxico. Una unidad de oxígeno que trabaja en el lugar los asistió. Respecto al rescate que realizó personal del SAME y Bomberos, en medio del incendio hubo gente que quedó atrapada en los balcones, por lo cual la labor de los auxiliares fue compleja. En total, 22 ambulancias se desplegaron por la Avenida Córdoba para contener a las víctimas.