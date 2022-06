Eduardo Wado de Pedro evitó polemizar con Gustavo Valdés y aseguró que “tenemos una buena relación y cada uno mantuvo su agenda”. El ministro de Interior no se reunirá con el gobernador, aunque evitó polemizar por el fallido encuentro. Dijo que “no es momento de hablar de candidaturas” para eludir la pregunta sobre sus aspiraciones presidenciales.

“Con Gustavo Valdés, tenemos una buena relación, hablamos por teléfono, conversamos mucho, estamos en permanente contacto”, apuntó el ministro De Pedro, quien llegó a Corrientes con una agenda institucional y política que no incluye un encuentro con el mandatario correntino quien, por su parte, desarrolla diversas actividades en el interior provincial.

El encuentro fallido entre el Gobernador radical y el funcionario de Alberto Fernández repercutió en el mundo político correntino. Es que, en el último tiempo, Gustavo Valdés incrementó sus críticas a la administración nacional en medio de una carrera partidaria que tendrá como punto de llegada la elección del próximo presidente de los argentinos el año que viene.

De Pedro evitó polemizar por la falta del encuentro institucional con el gobernador y recordó que en Corrientes hay más de 135 obras en ejecución con un presupuesto superior a los 30 mil millones de pesos. “Somos un gobierno federal y estamos en permanente contacto con todas las jurisdicciones”, aseveró para evitar alguna repregunta con relación a los cuestionamientos que surgen desde Corrientes por “discriminación” desde la administración de Fernández por no pertenecer al mismo signo partidario. Eximió a Valdés por la reunión no concretada afirmando que “el gobernador tiene actividades en el interior por lo cual cada uno mantuvo su agenda”.

CANDIDATURA PRESIDENCIAL

De Pedro es uno de los posibles candidatos que se barajan para representar al Frente de Todos en las elecciones presidenciales de 2023. Para muchos referentes peronistas es el nombre del consenso entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, aunque es reconocido que es un hombre de las filas de la vicepresidente.

“Este no es un año para hablar de candidaturas”, dijo De Pedro ante el requerimiento periodístico, eludiendo una pregunta siempre incomoda. Aseveró que el gobierno nacional está abocado “a trabajar muy fuerte para reactivar la economía argentina, seguir con la generación de empleos y mantener el nivel de obras”.