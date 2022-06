En el “Leoncio Benítez”. Boca Unidos no pudo poner fin a la racha sin victorias y este domingo igualó 0 a 0 en el “Leoncio Benítez” con Sportivo Las Parejas. El elenco “aurirrojo” acumula siete fechas consecutivas sin ganar. En el encuentro correspondiente a la 16ª fecha de la Zona Norte del Torneo Federal “A” de Fútbol, Boca volvió a empatar en el “Leoncio Benítez”, esta vez ante Sportivo Las Parejas 0 a 0. El equipo correntino sigue sin quebrar la mala racha y acumula siete partidos seguidos sin sumar tres puntos. La próxima fecha, los dirigidos por Roberto Marioni visitarán a Crucero del Norte, en el cierre de la primera rueda. El equipo correntino no atraviesa un buen presente en el certamen, donde en los últimos encuentros acumuló cuatro empates y tres derrotas. La pobre cosecha en los últimos siete juegos hizo que el elenco “aurirrojo” relegue posiciones en la tabla, que lo aleja de los puestos de la zona de clasificación a los playoffs.

En el amanecer del partido, Boca Unidos arrancó con todo, recuperando el balón y atacando al rival, como a los 3’ cuando Gabriel Morales arrancó desde la izquierda hacia el medio, se sacó de encima la marca de Alcaraz y remató apenas alto. Además, dos más tarde Cristian Maidana apareció recostado por la derecha, recibió el pase de Sebastián Luna, y envió un centro bajo para Gabriel Morales quien –en el punto penal- remató débil a las manos de Lencina.

Todo eso casi se diluye cuando Federico Pizzichini metió un pase al vacío a los 12’, se resbaló Cardozo en la mitad de la cancha y Daniel Salvatierra arrancó con espacio pero cuando el delantero se metió en el área se encontró con Lucas De León quien salió rápido para achicar y mandó el balón al córner. A los 27’, Marcelo Olivera dejó su marca en el camino, y desde el vértice derecho del área sacó un remate que peinó Cardozo y el balón se fue muy cerca del palo derecho de Lucas De León.

Boca Unidos contestó a los 35’ con una jugada de Cristian Maidana quien peleó una pelota en el córner de la punta derecha, se la dio a Silva que venía por atrás y éste metió un centro a la carrera que encontró a Carlos Salom pero su cabezazo –de pique al piso- terminó débil en las manos de Lencina.

En el complemento, el equipo correntino mejoró en la contención pero le siguió faltando generación de juego. Se vinieron los cambios y el partido no fue tan movido. A los 10’ Martín Ojeda metió un pase profundo para Iván Silva, quien apareció en función ofensiva, entrando al área definió cruzado y el balón salió apenas al lado del palo derecho.

A los 30’, la visita tuvo un tiro libre en la puerta del área, recto al arco, que ejecutó Bracco, el balón dio en la barrera y el rebote lo tomó Gauna quien le pegó como venía, pero su remate se fue al lado del palo izquierdo de De León. A los 41’, Bracco recuperó en tres cuartos y metió un pase entre los centrales para Font quien remató ante la salida del uno, encontrando otra buena reacción de Lucas De León quien, volando sobre su palo izquierdo, la mandó al córner.

En el final quedó un intento de Leonel Ceresole quien se mandó por la izquierda y probó al arco desde el costado del área grande, pero su remate se perdió por atrás del arco. Poco para un equipo al que le urge ganar y más de local, sobre todo porque ahora se le vendrán dos partidos de visitante y una fecha libre. La visita se llevó un punto merecido dentro de un partido chato y sigue con una buena racha que marca 4 victorias y 2 empates en sus últimas seis presentaciones.

SÍNTESIS

Boca Unidos 0: Lucas De León; Sebastián Luna, Ariel Morales, Marcelo Cardozo y Nahuel Franco; Iván Silva, Ataliva Schweizer, Martín Ojeda y Cristian Maidana; Carlos Salom y Gabriel Morales. DT: Roberto Marioni.

Sportivo Las Parejas 0: Pablo Lencina; Juan Pablo Vaschetto, Maximiliano Pollachi, Alan Vester y Julián Gauna; Alan Alcaraz; Marcelo Olivera, Federico Pizzichini, Matías Morales y Walter Bracamonte; Daniel Salvatierra. DT: Gustavo Raggio.

Cambios: ST 11’ Leonel Ceresole y Agustín Lavezzi x Ojeda y Maidana (BU) y Santiago Gutiérrez y Jonathan Font x Olivera y Salvatierra (SLP), 22’ Francisco Esteche x Salom (BU), 25’ Lucas Bracco x Morales (SLP), 37’ Gabriel Cañete y Juan Rivas x Silva y G. Morales (BU) y 43’ Mauricio Sperdutti x Bracamonte (SLP).

Incidencias: ST 45’ Exp. Marcelo Cardozo (BU).

Árbitro: Francisco Acosta.

Cancha: “Leoncio Benítez” (Boca Unidos).

