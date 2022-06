El escándalo se agranda en Saladas. Las denuncias contra el director del Hospital María Auxiliadora, por abuso sexual a una adolescente y posible corrupción de menores, se convertirían a la brevedad en un verdadero escándalo, que golpearía con fuerza no solo al poder político, sino a la propia justicia, la que hace más de un año con las pruebas en las manos, prefiere pisar la instrucción judicial, evitando la acusación contra el médico Eduardo Pujol.

Es difícil entender y hasta interpretar, qué criterio utiliza el fuero penal en Corrientes, para esperar imputar, no resolver la detención y demorar el procesamiento a una persona que ha cometido esta clase de delitos, contra la integridad física, moral y psicológica de una mujer. Sobre todo, cuando las víctimas son niñas. Ejemplos sobran: caso Manuel Sussini, causa del Hogar Rincón de Luz en Virasoro, violación a una adolescente en Mburucuyá con encubrimiento policial, y un ultraje sexual a una joven que la drogaron en Monte Caseros, teniendo como responsable a un jugador de fútbol.

En todos los casos quienes cometieron los repudiables vejámenes, no están detenidos. Hubo cambio de caratulas, sobreseimientos, demora judicial para imputarlos y, más aún, poder procesarlos.

La primera denuncia contra Eduardo Yayo Pujol, fue radicada el 30 de marzo del 2021, hace exactamente un año y 84 días. La segunda es más reciente. Ocurrió el último 15 de junio.

Existiría una más antigua, posiblemente del año 2018, por igual delito de abuso de una menor.

Además, se prepara una tercera para los próximos días.

El interrogante que surge, siempre es el mismo: ¿Cuánto tiempo más hay que esperar?

El titular del Hospital María Auxiliadora, en declaraciones radiales al periodista Javier Ponce, aseguró terminantemente y con cierto desparpajo, que no existen denuncias que recaen sobre su figura y que las acusaciones son infundadas. Sin embargo, en un posterior reportaje radial con imágenes, el propio fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Saladas, Osvaldo Leonardo Ojeda, confirmó que hay una denuncia en trámite y que se está trabajando en ella.

Hasta donde pudo averiguarse, existiría cierta connivencia entre los padres de la víctima con Pujol para facilitarle su fechoría sexual a una nena de 12 años. No así con las hermanas. Tanto que una de ellas radicó con el primer denunciante, Damián Anselmi, una nueva acusación en la Fiscalía que conduce Osvaldo Ojeda.

La madre de la menor abusada, es paciente psiquiátrica por problemas de salud mental, mientras que el padre, según versiones de algunos parientes, recibiría aportes económicos de parte de Pujol.

El responsable del nosocomio saladeño con categoría de Hospital Regional, tiene una peculiar particularidad, posee tres domicilios. Uno de ellos, en Corrientes Capital, donde decidió escapar y esconderse ante el asedio de la prensa nacional, cuando ocurrió un caso de mala praxis en el Hospital María Auxiliadora, con la muerte de una joven por apendicitis. Pero como las acusaciones se sostienen con las pruebas, y las informaciones periodísticas con el hallazgo fehaciente de la noticia, Noticias Taragüí tuvo acceso a imágenes y audios de una conversación entre el depravado director y la menor a la que él manipula. Material que fue presentado ante la Justicia que, por ahora, parece no advertir el perverso delito. Lo que es peor, este profesional con condecoraciones políticas, hoy está al frente de un importante Centro de Salud donde asisten cientos de personas por día.

Ahora la palabra la tienen su señoría la Jueza María Mareco, y el señor Fiscal Osvaldo Ojeda. El periodismo ya hizo su parte.