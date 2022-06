Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación junto a los senadores provinciales Víctor Giraud y Martín Barrionuevo hicieron entrega de cheques a 11 pequeños productores que sufrieron pérdidas por causa de los incendios y las sequías. Se trata de aquellas familias que no contaban con cuentas bancarias. Anunciaron asistencia a ladrilleros de la zona por la crecida del Río Uruguay.

En la ciudad de Santo Tomé, 11 familias de los parajes rurales Gómez Cué y Galarza recibieron ayuda económica por parte del gobierno nacional en el marco de la asistencia enviada para mitigar los efectos producidos por los incendios y la sequía. Se realizó un relevamiento para asistir a productores ladrilleros y ribereños ante las intensas lluvias y crecida del Río Uruguay.

La entrega de cheques fue realizada por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, encabezado por Juan Zabaleta; los senadores provinciales Víctor Giraud y Martín Barrionuevo; el ex intendente de Santo Tomé, Mariano Garay; y concejales locales.

Desde el organismo nacional remarcaron que la asistencia se efectivizó a las familias que no contaban con cuentas bancarias. Conjuntamente se informó que, próximamente, 60 familias de ladrilleros serán beneficiadas con una ayuda económica por parte del Estado Nacional. El senador provincial Víctor Giraud destacó “la presencia del Gobierno Nacional en toda nuestra provincia, llegando a todos los pequeños productores, el sector más frágil de nuestra economía” y agregó que “recientemente recorrimos con gente del Desarrollo Social de la Nación en San Miguel, Loreto, Caá Catí, como así también por Mercedes y Colonia Pellegrini y realizamos un relevamiento para futuras asistencias”.

Martín Barrionuevo sostuvo que “no deja de ser bienvenido este acompañamiento en momentos tan complejos para el sistema productivo que nos afecta a todos en general; el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está poniendo la mirada en quienes realmente necesitan del acompañamiento del Estado porque padecen situaciones muy complejas que va desde lo habitacional hasta lo productivo”.