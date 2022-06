Qué hora juegan, formaciones y cómo verlo en TV y online

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Italia por el trofeo de la Finalissima 2022 en el estadio de Wembley, en Inglaterra.

La Selección Argentina transita una de las últimas etapas de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. En Wembley, el equipo que dirige Lionel Scaloni enfrentará por la esperada Finalissima 2022 a Italia, el campeón de la Eurocopa.

La Azzurra, vale recordar, no clasificó a la cita mundialista ya que quedó afuera, por segunda vez, tras caer en el repechaje europeo ante Macedonia por 1 a 0.

El encuentro corresponde a la Copa Euroamericana, un certamen homologado por la FIFA que cruza al campeón de América con el de Europa y surgió tras un acuerdo firmado entre la Conmebol y la UEFA.

El partido se disputará este miércoles 1 de junio desde la 1:45 p.m. (hora local) y 3:45 p.m. (hora argentina) y contará con la transmisión de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica, así como en Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

FORMACIONES

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Emerson Palmieri; Matteo Pessina, Jorginho, Nicolo Barella; Federico Bernardeschi, Andrea Belotti y Lorenzo Insigne. DT: Roberto Mancini

Historial entre Argentina e Italia

Los seleccionados argentino e italiano se enfrentaron de manera oficial en 16 oportunidades: los europeos se impusieron 6 veces, los sudamericanos lo hicieron en 4 y empataron en las otras 6.

El enfrentamiento más recordado fue el del 3 de julio de 1990 en el estadio San Paolo de Nápoles, por las semifinales del Mundial de Italia. En aquella ocasión, la Albiceleste se llevó la victoria por 4 a 3 desde los 11 pasos, tras el empate 1 a 1.

A QUÉ HORA JUEGA ARGENTINA VS ITALIA EN EL RESTO DE LATINOAMÉRICA

Argentina: 15.45 horas

Brasil: 15.45 horas

Uruguay: 15.45 horas

Chile: 14.45 horas

Paraguay: 14.45 horas

Venezuela: 14.45 horas

Bolivia: 14.45 horas

Ecuador: 13.45 horas

Colombia: 13.45 horas

Perú: 13.45 horas

México: 13.45 horas

Cuba: 14.45 horas