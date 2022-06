Nación actualizó la lista con aumentos de 2,2% en promedio para junio. Este miércoles el Gobierno publicó la actualización de la lista del programa Precios Cuidados, que incluye unos 1.300 productos, con incrementos en promedio de 2,2%. En el transcurso del día también se espera que se oficialice la nueva lista de precios para los programas de frutas y verduras. Esta actualización estaba prevista desde abril, cuando se relanzó el programa de precios durante la gestión del ex secretario de Comercio, Roberto Feletti, y se acordó una pauta de aumentos de 6,3% hasta el jueves 7 de julio. Luego del ajuste mensual promedio del 2,3% de mayo, ahora se aplicó un 2,23% y el cronograma estimaba un 1,71% para julio.

Los altos niveles de inflación de los últimos meses dejaron desactualizados los aumentos y un desfase cada vez más grande con los productos que están fuera del listado. Los altos niveles de inflación de los últimos meses dejaron desactualizados los aumentos y un desfase cada vez más grande con los productos que están fuera del listado. Esta situación genera una mayor demanda sobre los artículos con precio regulado, lo que provoca falta de abastecimiento, y mayores costos para las empresas.

Desde su llegada, el nuevo secretario de Comercio, Guillermo Hang, se reunió con grandes empresas, supermercadistas y almaceneros. A las empresas de consumo masivo les pidió que presentarán antes de este viernes una propuesta con productos para modificar el listado y se espera que la próxima semana se concreten reuniones uno a uno con cada una de las que participan del programa.

En el encuentro, las compañías presentaron sus esquemas de costos y sus niveles de abastecimiento para evaluar la posibilidad de mayores incrementos en los próximos meses. “Es un volver a empezar”, dijeron, aunque destacaron que los funcionarios se mostraron abiertos a las propuestas. Una de las versiones es que la próxima lista del programa puede ser un poco más acotada, aunque esa idea no fue confirmada. “Habrá que analizar qué productos están, cuáles tienen buena recepción, demanda y abastecimiento para seguir y cuáles no, qué ajustes van a definirse. Es lo que se suele conversar con la Secretaría para relanzar el programa en julio”, dijeron desde una de las empresas. La nueva gestión en la Secretaría de Comercio buscará reducir levemente la brecha de los productos que forman parte de Precios Cuidados con el resto y buscar algunas alternativas para la canasta. De esta forma se podría reforzar el abastecimiento.

El panorama para los próximos meses es complejo. Desde las consultoras económicas estiman que la inflación de junio rondará el 5%, con un impulso fuerte del rubro de alimentos. El relevamiento de precio de EcoGo para la primera semana de junio mostró una variación de 1% en los precios de los alimentos con respecto a la semana previa: este dato anticipa una inflación para los alimentos del 4,7% mensual para junio. Mientras que el nivel general se ubicaría en 5,1%.

En LCG, por ejemplo, para mayo estiman un 5,3% y para junio un registro de alrededor de 5%. “Alimentos posiblemente en la misma línea, quizás apenas unas décimas por encima. Una inflación mensual por encima del 5% torna decisiones que deberían ser sencillas en decisiones complicadas para los agentes”, señalo el economista Guido Lorenzo. El programa de Precios Cuidados incluye productos de los rubros almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas. Está disponible en grandes cadenas de supermercados: Jumbo, Vea, Disco, Changomás, Coto, Carrefour, Día, La Anónima, Libertad, Vital, entre otros.

La próxima semana también se esperan definiciones para el programa de precios para los comercios más pequeños, almacenes y supermercados de proximidad, que incluye una lista de 60 artículos. El problema que plantearon los almaceneros al secretario de Comercio es que no encuentran esos productos a los precios acordados en los mayoristas, donde se abastecen.

A diferencia de otros programas que se intentaron aplicar en comercios más chicos, la versión lanzada en abril contó con dos listas: una con los precios de compra en los mayoristas —donde se abastecen los comercios— y otra con los precios de venta al público. Entre ambas listas, el margen para los comercios ronda entre el 15% y el 25%.

Infobae